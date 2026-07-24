Пекло до +37 градусов накроет Самару в выходные. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Самарской ждут очень жаркие выходные. Воздух в регионе раскалится до экстремальных +37 градусов. Рассказываем подробно, какая погода будет в Самаре в выходные 25-26 июля 2026 года.

По данным Приволжского УГМС, в ночь на субботу, 25 июля, в Самаре будет преимущественно без осадков. Скорость юго-восточного ветра составит 5-10 м/с, а температура воздуха — около +18...+23 градусов.

Днем ожидается переменная облачность, дождя не будет. Столбик термометра поднимется до +32...+37 градусов. В воскресенье, 26 июля, синоптики прогнозируют аналогичную погоду. Из-за аномальной жары в предстоящие дни в регионе объявлен желтый уровень опасности.

Прогноз сервиса Яндекс Погода на выходные немного отличается. По его данным, 25 июля воздух в Самаре прогреется до +34 градусов, будет переменная облачность. А 26 июля ожидается пекло до +38 градусов. Погода будет ясной и солнечной. Также в выходные прогнозируется высокий УФ-индекс — 7.

По информации Gismeteo, в субботу температура воздуха в Самаре составит +25...+32 градуса. Вечером возможен небольшой дождь. В воскресенье столбик термометра поднимется до +36 градусов. Осадков не будет.

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