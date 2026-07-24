«Объект не принят заказчиком»: в администрации Безенчука прокомментировали скандал с новым мемориалом

В Безенчуке будут устранять замечания нового мемориала. Фото: "Предоставлено Комсомолке"

В Безенчуке уже неделю не утихают споры вокруг нового памятника, посвященного участникам специальной военной операции. Идея увековечить память героев появилась еще в прошлом году, и многие жители с нетерпением ждали открытия мемориала. Однако сразу после его установки вместо слов одобрения в социальных сетях разгорелась бурная дискуссия. Главной причиной недовольства стал внешний вид памятника, который, по мнению части жителей, не соответствует первоначальной задумке. Чтобы разобраться в ситуации и выяснить, как создавали мемориал и почему он выглядит именно так, «КП-Самара» направила официальный запрос в администрацию городского поселения Безенчук.

Общая стоимость работ – 2 млн рублей

Как сообщили в администрации поселения, выбор проекта осуществлялся в рамках реализации общественного проекта «Слава героям!» на основании технического задания, которым предусмотрены: состав мемориала, а именно две фигуры воинов высотой 2,5 м из полимербетона, карта РФ размером 2,5 на 1 м с пятиконечной звездой, платформа 6 на 4 м. Место выполнения работ - парк Воинской и трудовой Славы. Основными критериями при отборе подрядчика являлись соответствие указанному техзаданию, сметная стоимость в пределах выделенного финансирования и возможность выполнения работ в установленный срок - 30 календарных дней с даты заключения контракта.

«Инициатива по установке монумента исходила от активной группы жителей поселка Безенчук. Именно их обращение послужило основанием для включения проекта в областную программу «Народный бюджет», которая предусматривает софинансирование из регионального, местного бюджетов и средств граждан. В настоящее время, с учетом поступивших замечаний от жителей, администрация организовала дополнительные консультации с представителями инициативной группы», – рассказали «КП-Самара» в администрации.

Общая стоимость работ по контракту составляет 1 967 395 рублей, цена включает все расходы подрядчика.

Объект не принят

В администрации городского поселения подчеркнули, что подрядчику за выполненные работы пока не заплатили. По условиям контракта оплата производится только после приемки объекта, однако на сегодняшний день памятник заказчиком не принят, а приемочные процедуры еще не завершены. 20 июля состоялось комиссионное обследование монумента с участием профильных специалистов, представителей общественности, а также экспертов-художников Железникова и Солдатовой. В ходе осмотра специалисты выявили нарушения пропорций фигур, которые требуют корректировки. По итогам комиссии было решено направить памятник на доработку.

Пропорция фигур заметно непропорциональна. Фото: Светлана Кривошеева

«Объект не принят заказчиком, оплата не производилась. Окончательное решение о приемке будет принято только после полного устранения всех замечаний и повторной комиссионной проверки с участием общественности».

Напомним, после установки памятника многие жители Безенчука раскритиковали его внешний вид. Некоторые признавались, что увиденное настолько их потрясло, что они не смогли сдержать слез, поскольку представляли мемориал совсем другим. Разгоревшаяся дискуссия быстро вышла за пределы поселка и привлекла внимание общественности. Редакция «КП-Самара» продолжает следить за развитием ситуации и будет сообщать о дальнейших решениях по доработке памятника.

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