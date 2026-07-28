Самарский специалист стал полуфиналистом конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли»

Самарский специалист претендует на победу в строительном конкурсе

Специалист из Самарской области вышел в полуфинал конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли». Начальник сектора службы заказчика Куйбышевского филиала компании АО «Федеральная пассажирская компания» Александр Фадеев вошел в число 300 полуфиналистовVI Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли». Всего на участие в конкурсе в 2026 году поступило рекордное число заявок — 48 283 от специалистов со всей страны.

- Участие в конкурсе — это прекрасная возможность не только продемонстрировать свои профессиональные знания и компетенции в строительной отрасли, но и представить к реализации свой проект, идеи развития, обновления инфраструктуры для пассажирского вагонного хозяйства в железнодорожной и строительной индустрии страны в ближайшем будущем, - рассказывает Александр.

Очный финал VI Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли» состоится с 13 по 16 августа 2026 года в городе Саратове и будет приурочен к празднованию юбилея — 70-летия Дня строителя. Финал конкурса объединит лучших представителей строительной отрасли России и станет площадкой для презентации перспективных проектов, обсуждения стратегических задач развития отрасли и выработки новых решений, направленных на повышение эффективности строительного комплекса страны.

Александр Фадеев

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры строительной отрасли» — открытый отраслевой конкурс среди представителей строительной отрасли, имеющих опыт работы в государственной или коммерческой организации строительной сферы на руководящих позициях различного уровня (директор компании, руководитель подразделения/направления, руководитель отдела, руководитель проекта и т.п.).

Конкурс проводится Всероссийским центром национальной строительной политики при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также профильных министерств и ведомств, отраслевых институтов, объединений и союзов. Целью Конкурса является выявление и поддержка лидеров организаций, компаний, предприятий отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства, повышение престижа данных отраслей в российском обществе, посредством публичной демонстрации профессиональных достижений и лидерских качеств управленцев – участников Конкурса.