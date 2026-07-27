«Схватил за ноги и потащил вниз, пока мальчик висел на прутьях»: сторожа из Тольятти обвиняют в жестоком убийстве 10-летнего школьника

Мальчик погиб на одном из местных предприятий. Фото: СУ СК по Самарской области

23 июля в Тольятти произошла громкая трагедия, которая потрясла всю страну. 10-летний мальчик попал на территорию местного предприятия, где его заметил сторож. Школьник был на заборе, наверху которого расположены пики. Друзья успели убежать, а вот Вадиму (имя изменено – прим. ред.) повезло меньше. Охранник схватил мальчика за ноги и потащил его вниз. Ребенок повис на пиках, но мужчина продолжал его тянуть. Результат оказался трагичным: мальчик погиб, а охранник сейчас находится в СИЗО. Рассказываем подробности.

Поплатился жизнью за потерянные очки

Трагедия произошла в четверг, 23 июля, в Тольятти. Как сообщил отец погибшего мальчика Михаил, его сын вместе с двумя друзьями шел мимо предприятия. Они крутили в руках солнцезащитные очки, которые в какой-то момент перелетели через забор. Мальчишки пролезли через забор, чтобы забрать очки, но их заметил охранник.

10-летний Вадим в этот момент находился на ограждении. Мужчина полетел к мальчику, схватил его за ноги и потащил. Ребенок оказался нанизан на 20-сантиметровые пики, но это не остановило разозленного мужчину.

«Заостренные пики попали в брюшную полость. Из-за того, что они находились внутри тела и моего сына неоднократно дергали вверх и вниз, у него было повреждено большое количество внутренних органов. Мой сын погиб», - рассказал отец мальчика.

Мужчина отмечает, что его сын ничего не воровал и не выносил с территории предприятия. То, что начиналось как обычная прогулка трех мальчишек, закончилось трагедией для целого города. Вадиму было 10 лет. Он закончил третий класс.

Мальчик закончил третий класс. Фото: из соцсетей.

Соседка 58-летнего сторожа, которого теперь обвиняют в том, что его действия повлекли за собой смерть мальчика, рассказала подробности о его семье. По ее словам, мужчина не пьет алкоголь, его жена работает в церкви. Она не верит в то, что он мог сотворить подобное с невинным ребенком.

«Хотел пресечь действия мальчишек»

В СУ СК по Самарской области сообщили, что разбирательства вокруг трагедии уже ведутся.

«По версии следствия, вечером 23 июля мужчина, находясь по месту работы у здания ресурсоснабжающей организации в Тольятти, увидел на охраняемой территории 10-летнего мальчика, перебирающегося через забор. Он схватил ребенка и с силой потащил на себя. В результате прутьями забора ребенку были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на следующий день в лечебном учреждении», - пояснили в следкоме.

Охранника задержали, на допросе он озвучил свою версию событий:

«Ко мне на объект зашли трое мальчишек. Я вышел, хотел пресечь их действия. Двое убежали, один попал на пику».

Представители ресурсоснабжающей компании, на территории которой произошла трагедия, также прокомментировали случившееся. Они отметили, что семье погибшего мальчика будет оказана помощь.

«Мы потрясены произошедшей трагедией и выражаем искренние соболезнования семье погибшего ребенка. Инцидент произошел на объекте, который охраняется сторонней подрядной организацией. Мы уже инициировали внутреннее расследование и передали всю необходимую информацию правоохранительным органам. Компания оказывает полное содействие следствию в установлении всех обстоятельств произошедшего. Компания окажет всестороннюю помощь семье погибшего мальчика».

В отношении охранника завели уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

«КП-Самара» продолжит следить за ходом следствия.