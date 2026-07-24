На этот забор охранник насадил ребенка. Фото: СК Самарской области

В Тольятти расследуют жуткий случай. Там погиб 10-летний мальчик. Его до смерти покалечил охранник предприятия, на территорию которого залез ребенок. Что известно об этом происшествии на данный момент, читайте в материале «КП-Самара».

Убегали от охранника

Инцидент произошел 23 июля. Вечером трое мальчишек забрались на закрытую территорию ресурсоснабжающей организации. Ряд СМИ со ссылкой на источники сообщали, что дети якобы играли и бросили за забор очки, а потом пытались их достать. Официально эта информация не подтверждена.

Дети забрались на охраняемую территорию. Фото: СК Самарской области

Но факт заключается в том, что мальчишек заметил 58-летний охранник, который дежурил на территории в этот вечер. Мужчина, по его словам, решил пресечь их действия.

«Двое убежали, а один попал на пику», – рассказал мужчина на допросе.

За этими словами – жуткие травмы, которые получил ребенок. Дети убегали от охранника через забор, который состоял из прутьев, увенчанных пиками. Фото с места опубликовал Следственный комитет.

Инцидент произошел 23 июля. Фото: СК Самарской области

По данным СК Самарской области, 58-летний мужчина схватил одного из детей и с силой потащил на себя. В результате он буквально насадил ребенка на забор. Его пытались спасти, доставили в больницу. Но усилия врачей оказались тщетны, на следующий день он умер в больнице.

Заведено уголовное дело

Охранника задержали. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти по неосторожности. Заведено уголовное дело. На допросе в СК мужчина сказал, что понимает суть предъявленных ему обвинений. Скоро ему определят меру пресечения, следствие будет настаивать на том, чтобы его заключили под стражу.

«Следствием проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы», – прокомментировала пресс-служба СК Самарской области.

Следователи выполняют другие действия, чтобы разобраться во всех обстоятельствах трагедии. Охраннику грозит до 15 лет лишения свободы.

Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура. Доклад по нему запросил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. «КП-Самара» будет следить за развитием событий.

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