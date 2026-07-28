В региональном правительстве сообщили о стабилизации ситуации с топливом в Самарской области. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Частные АЗС Самарской области вновь будут получать топливо от производителей. Это позволит исключить спекуляции и снизить цены на бензин. А ранее введенные лимиты будут переведены в формат временных. Информация об этом прозвучала на очередном оперативном заседании регионального правительства. Рассказываем все, что известно о ситуации с бензином в Самаре и Самарской области на 28 июля 2026 года.

Ситуация с бензином в Самаре и Самарской области на 28 июля 2026: есть ли топливо на АЗС

По словам губернатора Вячеслава Федорищева, ситуация с топливом в Самарской области стабилизируется:

«Видим, что количество очередей на АЗС снижается — это результат той работы, которую федеральное правительство ведет по поручению президента. Но это не повод расслабляться».

В Минпромторге Самарской области подчеркивают, что массового дефицита топлива в регионе нет. Однако на некоторых АЗС могут наблюдаться кратковременные перебои. Это связано с повышенным спросом на бензин и сложностями с его доставкой.

Глава ведомства Денис Гурков отметил, что отдельное внимание уделяется поставкам топлива в отдаленные районы и сельхозпроизводителям. Сейчас аграрии ведут уборочную кампанию в непростых погодных условиях. Только за прошлую неделю им отгрузили около 4 тысяч тонн топлива. В первоочередном порядке топливом обеспечивают также специальные службы и системы здравоохранения.

Цены на бензин в Самаре и Самарской области на 28 июля 2026

В Самарской области разрабатывают меры по контролю цен на независимых АЗС. Одна из них — поставка топлива на частные заправки от производителей.

«Проработана ситуация по отгрузке топлива с наших нефтебаз с целью уменьшения стоимости у частных компаний. С момента начала ажиотажа наши нефтяные компании перестали грузить топливо на частные АЗС, и они были вынуждены покупать топливо с рынка у спекулянтов», — рассказал Денис Гурков.

По словам врио министра промышленности и торговли Самарской области, вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) уже начали поставлять бензин на частные заправки. Также в регион стал поступать бензин с уфимских заводов. Однако пока цистерны опустошаются слишком быстро — всего за 5-6 часов.

Вячеслав Федорищев призвал использовать аналитическую систему для мониторинга цен на бензин в Самарской области и выявления возможных спекулятивных действий:

«У нас в структуре количественно превалируют независимые АЗС. ВИНК у нас в абсолютном выражении порядка 20%. Поэтому контроль за ценами — это когда мы видим информацию, что на конкретной АЗС цены вдруг стали 150 рублей не из сообщений жителей, а из своей аналитической системы».

Лимиты на бензин в Самаре и Самарской области на 28 июля 2026

В Самарской области продолжают действовать лимиты на бензин. Первый раз ограничения ввели 24 июня 2026 года. Они продлились две недели. 10 июля их сняли, но 13-го числа продлили. Срок новых ограничений не был определен. В связи с этим губернатор поручил перевести их в статус временных.

Лимиты действуют на розничную продажу бензина и дизельного топлива: для легкового автомобиля — не более 40 и 100 литров соответственно, для грузового — не более 300 литров. Продажа топлива в канистры запрещена.

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