«Пыталась душить шарфом деда»: прокурор озвучил показания отца Екатерины Тарховой, которую судят за убийство экс-мэра Самары

Отец Екатерины Тарховой пришел на заседание суда 28 июля. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

На заседание по делу Екатерины Тарховой, которую обвиняют в убийстве экс-мэра Самары и его жены, пришел ее отец Сергей Логинов. Ранее он был известен в криминальных кругах под прозвищем Лорд. От показаний мужчина отказался, но прокурор зачитал те, что он давал ранее. Подробнее — в материале «КП-Самара».

«Предлагала забрать у деда деньги и имущество»

Родители Екатерины Тарховой познакомились в 1994 году. Тогда же они поженились. Людмила забеременела. Ранее Сергей Логинов рассказывал «КП-Самара», что Людмила в тот период курила и пила. Дочь родилась зимой 1995 года. Недоношенной. Сам отец Екатерины тоже был не без греха. Его ловили на воровстве нефти и на попытке отравить сотрудника ФСБ. Он 10 лет сидел в колонии.

Людмила Тархова в первые за долгое время встретилась с бывшим мужем. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Сергей Логинов и Людмила Тархова недолго прожили вместе. Они разошлись в 2006 году и с тех пор особо не общались. С дочерью отец почти не виделся. Из его показаний, которые прокурор озвучил на заседании суда 28 июля, следует, что в последний раз Логинов встречался с дочерью два года назад. По его словам, Екатерина была обижена на Виктора и Наталью Тарховых. Якобы она не получала любви от близких. Жаловалась, что дед и бабушка дают ей всего 100 тысяч рублей в месяц. Ей этого было мало.

«Предлагала забрать у деда деньги и имущество. Я сказал, что она не в себе. После этого я встретился с Натальей и рассказал ей обо всем. Она не удивилась, сказала, что однажды во время ссоры Катя пыталась душить шарфом Виктора», - следует из показаний Сергея Логинова.

«Ей хватило бы духу убить»

Отец Екатерины также дал небольшую характеристику ее родственникам. По его словам, для Виктора Тархова были важны только деньги и собственное благополучие, семейными делами он не интересовался. А Наталья якобы боялась, что он уйдет к другой женщине и бросит ее одну с детьми. Дочь Логинов описал как сильную и жесткую. Он допустил, что Екатерина могла убить деда и бабушку.

«Считаю, что у Екатерины хватило бы духу убить Тарховых, поскольку она их ненавидела, желала от них только денег. Она должна понести за содеянное самое суровое наказание, потому что такое страшное преступление было совершено в отношении близких людей», - сказал Логинов следователям.

Екатерина слушала показания отца с улыбкой. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

На заседании суда 28 июля 2026 года отец Екатерины Тарховой был менее словоохотлив. Давать показания против дочери он отказался. Те, что озвучил прокурор, внимательно слушали Людмила и Екатерина Тарховы: первая едва сдерживала улыбку, а вторая откровенно смеялась и отрицательно крутила головой.

«КП-Самара» вела прямую трансляцию с заседания суда. Что рассказали другие свидетели по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, можно почитать здесь.

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