В матче отличился 19-летний нападающий тольяттинцев Арсений Дмитриев / Фото: ФК "Акрон"

В субботу, 1 августа, тольяттинский «Акрон» принял в Самаре казанский «Рубин». Встреча прошла на стадионе «Солидарность Арена» в рамках 2 тура РПЛ. Рассказываем, как прошел матч «Акрон» - «Рубин» 1 августа 2026 года и что произошло после него.

Дебютный гол Дмитриева

Счет в матче открыл защитник «Рубина» Андерсон Арройро. Он забил гол на 15-й минуте. Вскоре казанцы удвоили преимущество. Второй мяч в ворота тольяттинцев после ошибки защитника «Акрона» Марата Бокоева отправил нападающий Мирлинд Даку.

Хозяева поля смогли сократить отставание в счете на 29-й минуте. Отличился 19-летний нападающий Арсений Дмитриев. Для него этот гол стал дебютным в РПЛ. Он был настолько рад, что сразу бросился к трибуне, где сидел его отец. Первый свой забитый мяч в высшей лиге Арсений отметил крепкими объятиями с отцом.

Арсений Дмитриев крепко обнялся с отцом после забитого гола / Фото: ФК "Акрон"

Во втором тайме тольяттинцы активизировались, но поразить ворота соперника так и не смогли. Не удались и атаки казанцев. В результате матч завершился со счетом 1:2 в пользу «Рубина». Это поражение стало для «Акрона» вторым подряд. Ранее он разгромно проиграл «Зениту» - 0:5.

После матча не обошлось без слез. И это были вовсе не тольяттинцы. Не смог сдержать эмоции нападающий «Рубина» Мирлинд Даку, который забил победный гол. Он заплакал в объятиях партнеров по команде.

Критика от наставника

Главный тренер «Акрона» Срджан Благоевич раскритиковал команду после матча. Он указал на ошибки игроков в обороне.

«Опять пропустили два легких гола. Слишком много уважения испытываем к соперникам. Не знаю почему», - сказал наставник тольяттинцев в эфире телеканала «Матч ТВ».

После двух пропущенных голов, которые, по словам Срджана Благоевича, стали для казанцев подарками, команда наконец-то начала играть. Так, как изначально обговаривалось:

«Контролировали игру, забрали мяч. По-моему, второй тайм провели намного лучше».

Срджан Благоевич отметил: «Акрон» показал, что может играть в футбол и что никому с ним просто не будет. Жаль, правда, что во второй половине матча не удалось забить еще.

После двух сыгранных матчей «Акрон» не набрал ни одного очка. Сейчас он находится на последнем, 16 месте турнирной таблицы РПЛ. Следующим соперником тольяттинцев в рамках чемпионата станет московский «Локомотив». Встреча пройдет на выезде в следующую субботу, 8 августа 2026 года.

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