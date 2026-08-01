Самарцы второй раз подряд сыграли вничью в Москве. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

В субботу, 1 августа, самарские «Крылья Советов» на выезде встретились с ЦСКА. Игра состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Рассказываем, как прошел матч ЦСКА - «Крылья Советов» 1 августа 2026 года и что произошло после него.

Вторая московская ничья

«Крылья Советов» решили сыграть с ЦСКА тем же составом, что и в матче с «Динамо», который завершился со счетом 0:0. Такой выбор главный тренер самарцев Сергей Булатов объяснил так: «Мы довольны прошлой игрой».

Перед матчем наставник отметил, что соперник «КС» очень быстрый, поэтому команда попытается использовать свои скоростные качества и найти «противоядие» против действий ЦСКА.

Как бы то ни было, но счет в матче открыли армейцы. На 32-й минуте ворота «Крыльев» дальним ударом поразил полузащитник ЦСКА Матия Попович. На перерыв команды ушли со счетом 1:0.

Самарцы смогли отыграться на 63-й минуте. Мяч в дальний угол ворот ЦСКА шикарным обводящим ударом отправил полузащитник «Крыльев» Максим Витюгов.

В оставшееся время команды обменивались яркими атаками, но больше забить не смогли. Матч закончился со счетом 1:1.

«Показали характер»

Самарских болельщиков такой исход встречи более чем устроил. В комментариях в группе «КС» в соцсетях, которые с недавнего времени вновь стали открытыми, очень много слов поддержки:

«У игроков горят глаза, самоотдача на высоте. Браво, «Крылья»!

«Отличный матч! За концовку обидно, конечно, но в целом порадовали!»

«Парни большие молодцы, показали характер. Ждем побед дома»

«Хорошее начало в Москве. Два очка на выезде с сильными соперниками — это большой плюс».

«Мы всех порвем!»

Сразу после матча главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов собрал команду на поле и, не скрывая радости, похвалил игроков:

«Смотрите, у нас есть план на следующую неделю: тренировать быстрые атаки, чтобы додавливать. Больше всего понравилось то, что каждый, кто выходил, отдавался игре. Мы будем двигаться дальше, мы никому не проиграем - мы всех порвем!».

На послематчевой конференции Сергей Булатов так же отметил, что доволен игрой своей команды. По его словам, в первом тайме ЦСКА мог забить больше одного гола. В перерыве были внесены корректировки в игру самарцев, в результате «КС» смогли сравнять счет. Также наставник отметил, что в концовке были моменты, которые позволили бы самарцам победить, но реализовать их, к сожалению, не удалось.

После двух сыгранных матчей «Крылья Советов» занимают девятую строчку турнирной таблицы РПЛ. В их активе — два набранных очка. Следующий матч самарцы проведут в Махачкале. Во вторник, 4 августа, они встретятся в рамках Кубка России с местным «Динамо». Не исключено, что тем же составом. А следующим соперником «КС» в рамках 3 тура РПЛ станет «Балтика». Матч пройдет в Самаре 8 августа.

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