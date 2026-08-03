Ушел из магазина и исчез: школьник, которого в мае нашли в чужой семье, снова пропал в Крутых Ключах

Школьник ушел из дома вчера вечером и не вернулся. Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В Самарской области второй раз за год ищут 12-летнего Станислава Т. 1 августа он вышел из магазина в микрорайоне Крутые Ключи и пропал. В мае этого же года мальчик уже исчезал — тогда его нашла чужая семья, которая приютила школьника. Обстоятельства прошлого побега остались невыясненными. Корреспондент «КП-Самара» разобралась в ситуации.

Ушел из магазина и исчез

Станислав пропал 1 августа около 20:00. По данным ГУ МВД по Самарской области, мальчик вышел из магазина в микрорайоне Крутые Ключи и до сих пор не вернулся домой.

Подростку на вид 12 лет, рост 150-155 см, плотного телосложения, волосы короткие светло-русые. Был одет в футболку синего цвета, зеленые шорты и черные сланцы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просят звонить по телефонам: 8-846-921-76-40, 112, 102.

«В мае его уже искали — нашли в чужой семье»

Это не первый случай исчезновения Станислава. Подростка уже разыскивали в мае 2026 года. Тогда он ушел из дома в школу около 14:00, но на уроках так и не появился.

Волонтеры «ЛизаАлерт» и полиция искали его больше суток. И нашли в неожиданном месте — мальчика приютила чужая семья. Выяснилось, что школьник играл на детской площадке с мальчиком из этой семьи, а потом они вместе пошли к нему в гости. Станислава накормили и уложили спать. Мать мальчика увидела в чатах ориентировку и написала в полицию.

В мае мальчика быстро нашли. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт».

«Ребенок разыскан. Его жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили тогда в ГУ МВД по Самарской области.

Но обстоятельства его ухода из дома не раскрывались. В местных чатах ходили слухи, что школьник прихватил с собой крупную сумму денег и загранпаспорт. Однако официального подтверждения этой информации нет.

«Родители работают — что им, бросить работу?»

В комментариях под постом о новом исчезновении мальчика разгорелись обсуждения. Некоторые недоумевают, почему ребенок снова пропал спустя всего несколько месяцев после прошлого побега. Одни комментаторы гадают, какие у мальчика могли быть причины для ухода. Другие встали на защиту родителей.

«Там (в семье, - прим. ред.) все нормально, это ребенок такой. Родители работают. Что им — бросить работу и сидеть с ним?», - написала интернет-пользовательница.

Однако официальной информации о мотивах его исчезновения пока нет. Редакция «КП-Самара» продолжает следить за ситуацией.

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