Когда перекроют Ново-Садовую? Показываем, что происходит на месте строительства двухуровневой развязки в Самаре

Строительство двухуровневой развязки набирает обороты. Фото: скриншот видео

В министерстве транспорта Самарской области рассказали, когда собираются перекрыть движение по улице Ново-Садовой в областном центре. Сейчас на месте строительства будущей двухуровеневой развязки на пересечении с ул.Советской Армии кипит работа. Самарский блогер Евгений Щекин снял происходящее на видео, а в минтрансе прокомментировали ход работ.

Асфальтируют дублеры, ставят сваи

Как пояснили в минтрансе, сейчас строители развязки завершают работы по расширению дублеров, по которым должен поехать весь транспорт после перекрытия основной проезжей части.

Дублеры почти готовы принять поток транспорта. Фото: скриншот видео

- Движение на дублерах перекрыто с февраля и пока остается закрытым. Сейчас дублеры расширили до четырех полос – по две в каждую сторону. На них завершается укладка второго, верхнего слоя асфальтового покрытия, - пояснили в ведомстве.

Параллельно строители развязки продолжают работу по бурению и установке свай, на которых будет держаться будущая эстакада. Пока сваи устанавливают на газоне, так что удается обходиться без перекрытия проезжей части. Сейчас строители установили уже 30 свай. Каждая из них - диаметром в полтора метров и глубиной почти в 20.Для того, чтобы обеспечить потребности строительства, пришлось закрыть автомойку около ТЦ "Апельсин". Сейчас конструкции разбирают.

Автомойка около ТЦ "Апельсин" не работает. Фото: скриншот видео

Напомним, в общей сложности проект предусматривает установку 19 опор путепровода. Каждая опора будет состоять из 4 «кустов» по 4 сваи в каждом. А общее количество свай новой развязки превысит 300 штук. Из них на газоне поместится только часть фундамента - всего 12 опор. В общей сложности строители рассчитывают, что устройство свай займет около полугода.

Ждут открытия Московского шоссе

Ограничить движение по основной проезжей части Ново-Садовой планируют с 31 июня. Изначально сделать это собирались раньше, однако сроки были скорректированы из-за продолжающихся ремонтных работ на Московском шоссе – там приводят в порядок теплосети.

Пока машины едут по основной дороге, но это ненадолго. Фото: скриншот видео.

- Чтобы минимизировать пробки, Ново-Садовую не будут перекрывать до тех пор, пока Московское шоссе не заработает в полную силу, - пояснили в минтрансе.

Сначала строители закроют движение по Ново-Садовой «из города». С 31 июня по 15 августа проехать будет нельзя на участке от ул. Гастелло до АЗС «Татнефть». Вместо этого машины поедут по дублеру этого участка по нечетной стороне. В итоге в обоих направлениях будет действовать по две полосы движения.

Строители уже установили 30 свай для будущего путепровода. Фото: скриншот видео

Закроют на два года

С 16 июля также должно закрыться движение по направлению «в город». Ограничение будет действовать на участке от ул.Советской Армии до дома №174 по ул. Ново-Садовая (район ул. 22 Партсъезда). Эти ограничения будут действовать до 30 сентября. В это время машины по направлению «в город» будут ехать по дублеру с четной стороны улицы.

На газоне поместится только часть опор. Фото: скриншот видео

А основное перекрытие начнется осенью и продлится два года. С 1 октября 2021 года до 1 декабря 2023 года движение по основной проезжей части Ново-Садовой будет закрыто в обоих направлениях. А все транспортные потоки будут организованы по дублерам в обоих направлениях. В общей сложности здесь будет действовать четыре полосы проезжей части – по две в каждую сторону.

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