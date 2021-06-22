В Самаре задержаны последователи Светланы Лады-Русь, предрекавшей нашествие рептилоидов с планеты Нибиру

Сегодня задержаны трое, четвертый подозреваемый под домашним арестом, пятый - на свободе Фото: принтскрин видео.

От угроз к действиям

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении пятерых последователей скандально известной целительницы Светланы Пеуновой (несколько лет назад она официально сменила имя и стала Светланой Лада-Русь).

Двое из них – Геннадий Казанцев и Андрей Воронцов в поле зрения силовиков попали еще осенью прошлого года. Обоих задержали в октябре 2020-го, после чего Казанцева отпустили, а Воронцова отправили под домашний арест.

Сегодня утром Казанцев был задержан вновь, вместе с ним к следователям доставили еще двоих подозреваемых - Кузнецова и Камалетдинова.

- По версии следствия, в марте 2019 они незаконно удерживали в квартире на ул.Пензенской мужчину, применяли к нему физическое и психологическое насилие, требуя, чтобы он повлиял на супругу и уговорил ее переписать на них автомобиль и квартиру, - рассказали о сути претензий к задержанным в региональном Следственном комитете. – В ноябре того же года для устрашения один из подозреваемых также поджег жилой дом в поселке Липяги – он принадлежал родственнику жертвы.

Уже имели проблемы с законом

Напомним, это уже не первый случай, когда последователей Светланы Лада-Русь (Пеуновой) подозревают в незаконных методах обогащения. В 2016 году бывший адепт в «Академии развития Светланы Пеуновой» Евгения Грахова написала на целительницу заявление в полицию: мол, проработала на нее много лет, а когда хотела уйти, бывшие соратники потребовали 900 тысяч рублей в счет несуществующего долга. С этого заявления началось громкое расследование, по итогам которого уголовные дела возбудили на саму Ладу-Русь и на ее «правую руку» в бизнесе – Марину Герасимову.

Лада-Русь к тому моменту из России уже уехала, ее арестовали заочно и объявили в розыск. Марину Герасимову отдали под суд в 2017 году, к тому моменту уголовное дело насчитывало пять потерпевших. Герасимовой предъявили обвинения сразу по нескольким статьям: мошенничество, причинение тяжкого вреда здоровью и участие во внекоммерческой организации, которая посягает на жизнь и права граждан (вероятно, имелась в виду секта, но официально ни одна из организаций Светланы Лада-Русь сектой пока не признана).

Заседания шли два года в закрытом режиме, Герасимову признали виновной, но фактически она отделалась легким испугом: по части обвинений истек срок давности привлечения к уголовной ответственности, по другим ей просто зачли то время, что она просидела дома под домашним арестом.

Все это время сама Светлана Лада-Русь жила и продолжает жить за границей, но ее дело в Самарской области не «затухает». Да, ее политическую партию «Воля» запретили по решению суда, но «волшебные» курсы, обещающие людям избавление от всех бед и оздоровление, продолжают пользоваться популярностью и, вероятно, приносить неплохой доход.

Держит руку на пульсе

Сама глава бизнес-империи связи со своими последователями не теряет – ее стихи, песни, а также ролики с ее участием регулярно появляются в соцсетях и в Тик-Ток. Только теперь она вещает не про грядущий конец света и прибытие рептилоидов с планету Нибиру, а про здоровье, прививки, развал страны и необходимость выбрать народного лидера, который уж точно наведет порядок. С большой долей вероятности, «целительница» представляет в этой роли себя, но объединиться со своим народом и вернуться в Самарскую область не спешит – уж слишком активно правоохранительные органы в последнее время интересуются деятельностью ее последователей.

Кстати, задержанные сегодня пока что официально не арестованы и обвинения им не предъявлены. После опросов, которые сейчас проводят сотрудники Следственного комитета, им придется либо отпустить задержанных, либо обратиться в суд для избрания им меры пресечения. Пятый подозреваемый и вовсе пока остается на свободе.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре полиция и ОМОН пришли к сторонникам Светланы Лады-Русь

Двух человек забрали на допрос, пеуновцы устроили пикет (подробности)

В Самаре заочно арестовали Светлану «Ладу Русь» Пеунову

Напомним, ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (подробности)

Светлана Пеунова попытается стать губернатором

Ее кандидатуру выдвинула партия «Воля» (подробности)

Верховный суд ликвидировал партию Светланы Пеуновой

Лидер организации находится в международном розыске (подробности)

В Сети появилась оперативная съемка обыска в самарском доме Светланы Пеуновой, сбежавшей от следствия

Силовикам пришлось буквально брать штурмом территорию (подробности)