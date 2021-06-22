«Мы выросли на «Голом пистолете»: кто такие трио «Рэкспэкт» из Самары, победившие в Comedy Баттл

Ванек Ермишин (слева) в образе провинциального доктора. Источник фото - скриншот Comedy Баттл.

Трио из Самары “Рэспэкт” выиграло 11-й сезон Comedy Баттл на ТНТ, получило в награду чек на пять миллионов рублей, признание таких известных коллег по юмористическому цеху, как Семен Слепаков и Гарик Харламов, а также сомнительный комплимент от Павла Воли. Победу троице принесла динамичная миниатюра о специфическом любовном треугольнике в провинциальной больнице. “Комсомолка” связалась с одним из участников “Рэспэкта”, Ваньком Ермишиным, и расспросила его о жизни после победы и о том, как шутят в Самаре.

О прототипе провинциальной больницы

- Изначально номер был про советскую больницу, только мы старались сделать ее более киношной, романтизированной. Но получилось так, что у другого дуэта был номер про Советский Союз. И пришлось нам переделать больницу в провинциальную - тем более, что шутки ложились так и так.

В общем, реального прототипа нет. Другое дело, что некоторые моменты взяты из жизни, а персонажи откуда-то срисованы. Мужичок такой есть на любом производстве и в любой больнице (его играет сам Ермишин, - прим. автора), рубаха-парень - тоже. Ну и, конечно, женщина, в которую все влюблены, всегда везде есть. Так что, думаю, процентов на 60 персонажи выдуманы, а на 40 взяты из жизни - встречались нам где-то в деревнях и на работах.

Гарик Харламов заявил, что "проржал половину выступления" трио из Самары. Источник фото - соцсети Comedy Баттл

Почему номера "Рэспэкта" похожи на мини-фильмы

- Мы с Серегой (Капраловым, участником “Рэспэкт”, - прим. автора) учились в Аэрокосмическом университете, участвовали в СТЭМах. И делали в них часовые концерты в похожей стилистике. Да, мы играли в КВН, но плюс еще мы выросли на таких прекрасных фильмах, как “Голый пистолет”. Так что кинематографичность сама собой внедрилась.

Сейчас действительно мало кто так делает. Наверное, это можно назвать авторской находкой. Но вышло так не специально.

О пяти миллионах и перспективах

- Деньги - это, конечно, очень приятно. Но важнее, что мы выиграли Comedy Баттл. Особенно мы рады, что вступили в ряды тех, кто сделал это с первого раза - такое мало кому удавалось. А уж из миниатюрщиков вообще, по-моему, только один дуэт сходу выигрывал. Кстати, Серега Матросов, тоже из Самары, победил с первого раза.

Перспективы? Пока ничего конкретного сказать не могу, не хочется сглазить. Мы сейчас пишем новый проект. Но когда он будет сниматься - непонятно. Вроде, в июле. Перспективы есть. Думаю, о них все сразу узнают. Если нас покажут по телевизору, значит все реализовалось.

Планируем переехать в Москву, конечно, в ближайшее время. Думаю, нас возьмут работать в Comedy Club Production. Уж авторами - точно.

В финале конкуренция за победу была очень серьезной. Источник фото - соцсети Comedy Баттл

Будет ли “Рэспэкт” в кино

- Не знаю. У нас Александр Ильдюганов (участник “Рэспэкт”, - прим. автора) мечтает стать актером, прошел несколько курсов и действительно хорошо играет. Мастерство у него не врожденное, а результат серьезной работы над собой.

Сергей мечтает стать режиссером. А я близок и к тому, и к тому.

О “самарской школе” юмора

- Юмор - это такая вещь, в которой никто ничему не учит. Ты сам впитываешь, откуда что можешь. Нет никакой школы. Но свой стиль в Самаре все же есть - это резкие шутки. Очень быстрые: фраза - шутка, фразу - шутка. Достаточно жестковатые местами. Но вообще в Самаре полно коллективов, и все они разные.

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