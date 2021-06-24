«Она спасала свою дочь»: очевидец трагедии на самарском пляже рассказала, как утонула многодетная мама

Трагедия произошла в доли секунды, помочь женщине уже не успели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 22 июня 2021 года, на Некрасовском спуске в Самаре на пляже утонула многодетная женщина. По словам очевидцев, мать бросилась в воду, чтобы спасти свою тонущую дочь. «КП-Самара» узнала подробности страшной трагедии на самарском пляже.

- Я была недалеко от компании двух женщин с детьми. Две девочки подросткового возраста и маленький 6-ти летний мальчик пришли на пляж с мамой и еще одной женщиной с сыном, - рассказала журналисту «КП-Самара» Светлана М. (имя изменено – прим. ред.), которая оказалась в центре событий.

Светлана рассказала, что многодетная мама очень следила за своими детьми, которые плескались в воде, постоянно окрикивала их, чтобы не заходили глубоко в воду и периодически грелись на пляжном полотенце. Тот день выдался очень жарким в Самаре, несколько дней подряд держится температура воздуха свыше +35 градусов, поэтому на пляже было много горожан.

По словам нашей собеседницы, они расположились прямо напротив пандуса для инвалидов-колясочников и специально огражденного места в воде для детей, так называемый «лягушатник». Именно в этой части пляжа в Волге было не слишком глубоко, никто не думал, что там может произойти трагедия.

- Время было около семи вечера, но на пляже все еще было много людей. В какой-то момент я услышала крики, что кто-то тонет. В воде находилась одна из дочерей женщины, она будто захлебывалась. Я увидела, как на помощь ей бросилась мама и мужчина, который был в воде неподалеку, - с дрожью в голосе рассказывает Светлана, вспоминая тот страшный вечер.

Каких-то доля секунд и женщина скрылась под водой, а мужчина вытащил на берег девочку. Ребенок наглотался воды, но быстро пришел в себя. Позже Светлана спросила у спасителя, что произошло в воде, он рассказал, что женщина схватилась за него и ребенка и начала тянуть ко дну. Вытащить обоих у него бы не получилось – могли утонуть все трое, поэтому он потянул девочку на себя, а женщина пошла ко дну.

- После этого начала истошно кричать родственница многодетной матери. Крики были слышны на весь пляж, подбежали спасатели, началась суета. У меня в голове было только одно, где дети и что с ними сейчас, - вспоминает Светлана.

Все вышли из воды, спасатели и просто неравнодушные мужчины начали нырять на задержке, пытаясь найти женщину, но поиски не приносили результата. Светлана, имея образование социального работника, начала успокаивать родственницу, которая находилась в шоковом состоянии и в истерике.

- Я очень надеялась, что маму детей найдут и успеют спасти, но чем дольше мужчины ныряли в воду, тем быстрее пропадала надежда. Дети были в шоковом состоянии, нужно было увести их подальше, чтобы они не видели все происходящее. К тому моменту в чувства пришла и вторая женщина, - рассказывает Светлана.

Детей увели, к месту происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Стало точно понятно, что женщина утонула, на пляж вызвали водолазов Поисково-спасательной службы Самарской области.

- В том месте довольно сильное течение, притом в нескольких метрах резкий обрыв. Вероятно, что у женщины могло остановиться сердце от резкого перепада температур. На месте работали двое водолазов – один обследовал дно в месте, указанным очевидцами, а второй – дальше по течению, - рассказали «КП-Самара» в ПСС-Самарской области.

Тело погибшей было обнаружено в 50 метрах от берега, на глубине 8 метров, её отнесло течением от указанного места на несколько метров. Когда утонувшую многодетную маму обнаружили водолазы, детей с пляжа уже забрал их дядя.

«КП-Самара» приносит глубокие соболезнования родным и близким погибшей женщины.

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