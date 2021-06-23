Самарцев призвали быть осторожнее при отдыхе на воде в жару

Самарцев призывают соблюдать меры безопасности на пляжах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в МЧС призывают жителей региона быть осторожнее на водных объектах и соблюдать элементарные меры безопасности.

С наступлением теплых дней на водных объектах региона погиб 21 человек, из которых двое детей. Как рассказал начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области Александр Старов, причиной несчастных случаев становится пренебрежение элементарными мерами безопасности, а также чрезмерное употребление спиртных напитков на отдыхе. Кроме того, родители часто не следят за своими детьми, что тоже приводит к серьезным происшествиям.

- Призываем вас не пополнять печальную статистику, соблюдать привила безопасного отдыха, не находиться в состоянии алкогольного опьянения, следить за детьми, а также отдыхать только в разрешенных местах, - сказал Старов в видеообращении.

Ранее в Самаре определили 77 мест, где купаться запрещено, а также запретили купаться на пляжах за Волгой.