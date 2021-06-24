«Не бросайте нас!»: на Волге пьяные чиновники на катере протаранили лодку с семьей и уплыли

Ольга сфотографировала катер, который врезался в лодку с их семьей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Он просто вылетел с лодки

В минувшую пятницу, 18 июня, в районе полуострова Копылово на Волге в Самарской области произошло ЧП. Там столкнулись катер и надувная лодка, в которой находилась семейная пара и их пятилетний сын. В результате столкновения бесследно исчез 32-летний Денис Безруков, управлявший резиновым плавсредством.

— Это случилось в районе половины восьмого вечера. Мы отдыхали с палатками за Федоровкой — с мамой, двухлетней дочкой и сыном. Муж отвез маму с дочерью домой, приехал и мы отправились ближе к Морквашам — на лодке с сыном поплыли на рыбалку, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» супруга пропавшего Ольга.

Ольга Безрукова делится, что ничего не предвещало беды. Они спокойно двигались по воде. Авария стала полной неожиданностью.

ЧП произошло недалеко от Копылово Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Катер врезался в нас не доплывая Морквашей. Плыли с Копылово, с какой-то турбазы. Просто пересекали Волгу с одного берега на другой, — говорит наша собеседница. — Я не видела и не слышала их. Удар пришелся в правую заднюю часть, где сидел муж. Денис вылетел с лодки. Думаю, что его, скорее всего, оглушило.

«Они просто нас бросили»

Женщина помнит, что сразу вскочила на ноги и кричала о помощи. Она обратила внимание на то, как кто-то с протаранившего их судна тоже оказался в воде:

— Мне показалось, он прыгнул за Денисом, но тот сразу вышел из воды. Наверное, своих помогал вытащить, думал, что кто-то тоже упал.

По словам жительницы Тольятти, на борту катера было несколько человек. Никаких мер для спасения упавшего в реку лодочника они не предпринимали.

— Там было 5-6 человек, мужчины и какая-то женщина. Они сразу уплыли. Мы с ребенком начали кричать «Не бросайте нас!». Я махала жилетом, чтобы привлечь внимание людей на берегу и на воде, — продолжает Ольга. — С берегов стали подплывать, спрашивать, что случилось. Не ныряли, ходили на лодках рядом — искали.

Надежды на то, что Денис Безруков жив, остаются Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Вскоре вернулся и тот самый катер. Правда, народу на судне уже оказалось меньше:

— Вернулись уже втроем. Я не исключаю, что могли заменить водителя, так как на момент столкновения не видела, кто управлял лодкой. Поражает сам факт, что нас бросили. Ведь можно было по горячим следам что-то сделать.

«В душе живет надежда»

По информации руководителя МКУ «Центра гражданской защиты Тольятти» Андрея Дербенева, надувная лодка стояла на якоре. По предварительной версии, человек, управлявший катером, шел против солнца и не заметил ее. Безруков, который был без спасательного жилета, вылетел в воду. Водолазные поиски спасателей ни к чему не привели. По их сведениям, на месте происшествия глубина более 20 метров и очень сильное течение.

К ситуации подключились и правоохранители. В Куйбышевской транспортной прокуратуре заявили, что катер, спровоцировавший аварию, принадлежит Жигулевскому заповеднику.

— На борту были трое сотрудников этой организации. Как показал экспертиза, пассажиры были пьяны, водитель трезв, — сообщили в надзорном ведомстве.

Ольгу Безрукову сейчас волнует только одно. Жив ли ее супруг.

— По всем показателям — скорее всего, нет. Но в душе живет надежда на чудо, а вдруг живой? — признается она. — Со школьных времен, с детства он занимался плаванием, у него есть разряды всякие. Может быть, он спасся.

Поиски мужчины продолжаются Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Уголовного дела или какого-то либо еще процессуального решения в связи с произошедшим не принято. Опросы полицейские провели, но на этом пока все:

— Поисками Дениса занимаемся мы. Помогают друзья, коллеги, «ЛизаАлерт» — информационно. Все ноги в кровь — ходим по берегам, плаваем на лодках...

Ольга продолжает надеяться на помощь земляков. Всех, кто стал свидетелем этого жуткого события, или готов оказать содействие в поисках на островах и в воде она просит отозваться по телефону 89083453674. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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