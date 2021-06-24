Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия24 июня 2021 13:00

«Не бросайте нас!»: на Волге пьяные чиновники на катере протаранили лодку с семьей и уплыли

После столкновения бесследно исчез 32-летний Денис Безруков, его супруга и дети до последнего верят, что мужчина жив
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ольга сфотографировала катер, который врезался в лодку с их семьей

Ольга сфотографировала катер, который врезался в лодку с их семьей

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Он просто вылетел с лодки

В минувшую пятницу, 18 июня, в районе полуострова Копылово на Волге в Самарской области произошло ЧП. Там столкнулись катер и надувная лодка, в которой находилась семейная пара и их пятилетний сын. В результате столкновения бесследно исчез 32-летний Денис Безруков, управлявший резиновым плавсредством.

— Это случилось в районе половины восьмого вечера. Мы отдыхали с палатками за Федоровкой — с мамой, двухлетней дочкой и сыном. Муж отвез маму с дочерью домой, приехал и мы отправились ближе к Морквашам — на лодке с сыном поплыли на рыбалку, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» супруга пропавшего Ольга.

Ольга Безрукова делится, что ничего не предвещало беды. Они спокойно двигались по воде. Авария стала полной неожиданностью.

ЧП произошло недалеко от Копылово

ЧП произошло недалеко от Копылово

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Катер врезался в нас не доплывая Морквашей. Плыли с Копылово, с какой-то турбазы. Просто пересекали Волгу с одного берега на другой, — говорит наша собеседница. — Я не видела и не слышала их. Удар пришелся в правую заднюю часть, где сидел муж. Денис вылетел с лодки. Думаю, что его, скорее всего, оглушило.

«Они просто нас бросили»

Женщина помнит, что сразу вскочила на ноги и кричала о помощи. Она обратила внимание на то, как кто-то с протаранившего их судна тоже оказался в воде:

— Мне показалось, он прыгнул за Денисом, но тот сразу вышел из воды. Наверное, своих помогал вытащить, думал, что кто-то тоже упал.

По словам жительницы Тольятти, на борту катера было несколько человек. Никаких мер для спасения упавшего в реку лодочника они не предпринимали.

— Там было 5-6 человек, мужчины и какая-то женщина. Они сразу уплыли. Мы с ребенком начали кричать «Не бросайте нас!». Я махала жилетом, чтобы привлечь внимание людей на берегу и на воде, — продолжает Ольга. — С берегов стали подплывать, спрашивать, что случилось. Не ныряли, ходили на лодках рядом — искали.

Надежды на то, что Денис Безруков жив, остаются

Надежды на то, что Денис Безруков жив, остаются

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Вскоре вернулся и тот самый катер. Правда, народу на судне уже оказалось меньше:

— Вернулись уже втроем. Я не исключаю, что могли заменить водителя, так как на момент столкновения не видела, кто управлял лодкой. Поражает сам факт, что нас бросили. Ведь можно было по горячим следам что-то сделать.

«В душе живет надежда»

По информации руководителя МКУ «Центра гражданской защиты Тольятти» Андрея Дербенева, надувная лодка стояла на якоре. По предварительной версии, человек, управлявший катером, шел против солнца и не заметил ее. Безруков, который был без спасательного жилета, вылетел в воду. Водолазные поиски спасателей ни к чему не привели. По их сведениям, на месте происшествия глубина более 20 метров и очень сильное течение.

К ситуации подключились и правоохранители. В Куйбышевской транспортной прокуратуре заявили, что катер, спровоцировавший аварию, принадлежит Жигулевскому заповеднику.

— На борту были трое сотрудников этой организации. Как показал экспертиза, пассажиры были пьяны, водитель трезв, — сообщили в надзорном ведомстве.

Ольгу Безрукову сейчас волнует только одно. Жив ли ее супруг.

— По всем показателям — скорее всего, нет. Но в душе живет надежда на чудо, а вдруг живой? — признается она. — Со школьных времен, с детства он занимался плаванием, у него есть разряды всякие. Может быть, он спасся.

Поиски мужчины продолжаются

Поиски мужчины продолжаются

Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Уголовного дела или какого-то либо еще процессуального решения в связи с произошедшим не принято. Опросы полицейские провели, но на этом пока все:

— Поисками Дениса занимаемся мы. Помогают друзья, коллеги, «ЛизаАлерт» — информационно. Все ноги в кровь — ходим по берегам, плаваем на лодках...

Ольга продолжает надеяться на помощь земляков. Всех, кто стал свидетелем этого жуткого события, или готов оказать содействие в поисках на островах и в воде она просит отозваться по телефону 89083453674. «Комсомолка» следит за развитием событий.

В Самаре пьяные чиновники на катере протаранили надувную лодку с семьей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самарской области произошло столкновение катера и надувной лодки

В настоящее время ведется поиск пропавшего 32-летнего мужчины (подробности)

ЧППроисшествия: ЧП