«Лучше бы отдали своего сына на дзюдо»: чем закончилась история с дракой из-за электронной сигареты в самарской школе

Драка в школе в Самаре вызвала много шума Фото: скриншот

В конце апреля произошла драка между двумя 13-летними одноклассниками школы №174, в результате которой один из них попал в больницу. Сергей и Даня подрались за гаражами, только драка была больше похожа на жестокое избиение, которое безжалостно снимали на видео. Сергея в итоге увезли на машине скорой помощи, с сотрясением головного мозга.

По имеющимся сведениям, обидчик занимается четыре года дзюдо, говорит, что конфликт произошел из-за оскорбления на национальной почве и его просто спровоцировали.

Сергей рассказал, что Даня Д. силой выхватил электронную сигарету и из-за этого и началась ссора. После этого он еще несколько раз писал Дане сообщения в социальных сетях с просьбой вернуть чужую вещь, но в ответ получал отказ. По словам знакомых ребят, после драки Даня эту сигарету пытался продать в школе.

Мама пострадавшего добилась того, что Даня поставлен на внутришкольный учет и будет рассмотрен на заседании комиссии по делам несовершеннолетних.

— Мы получили со школы характеристику Дани, он уже два года находится на индивидуальном обучении. Мальчик постоянно не посещает школу без уважительной причины, — рассказала она «КП-Самара».

Как оказалось, Даня уже попадал в неприятные ситуации. В феврале у него была драка, но директор учебного заведения разрешила проблему. Мальчика не поставили на учет, а родители решили проблему мирным путем. По словам мамы Сергея, ей грозили, что у родителей Дани есть связи в высших кругах, советовали забрать заявление.

— У Дани Д. конфликт происходит уже не в первый раз. Сам мальчик не признает свою вину, на комиссию он пришел с адвокатом, который объяснил ему, что нужно говорить. Если перед комиссией он признал вину, то после сказал обратное. Его мама ни разу не извинилась и не сказала, что сожалеет о произошедшем. Напротив, она подошла и сказала, что мне следовало бы отдать сына на дзюдо, а не в плавание. Мама поддерживает поступок своего сына, — отметила мама Сергея.

«КП-Самара» следит за развитием ситауции.

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