«Крылья» начнут и закончат сезон дома. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» в очередной раз за последние годы вернулись в Премьер-лигу. Самарцы уверенно выиграли ФНЛ, набрав больше 100 очков и забив 100 голов. Помимо этого «Крылья» дошли до финала Кубка России, где уступили «Локомотиву». Теперь самарцев ждет новое серьезное испытание – высший дивизион. Публикуем календарь игр ФК Крылья Советов в РПЛ на сезон 2021/2022 – расписание игр, матчи, время, с кем играют.

Сезон самарцы начнут двумя домашними встречами. 25 июля «Крылья» примут на «Солидарность Арене» грозненский «Ахмат», а 30 июля – московский «Спартак».

Первая выездная игра сезона запланирована на 7 августа, она пройдет в Туле, там «КС» встретятся с местным «Арсеналом».

Первый круг завершится 19-22 ноября домашней игрой самарцев против «Урала». На зимнюю паузу «Крылья» уйдут после волжского дерби 10-13 декабря. В один из этих дней самарцы примут казанский «Рубин». Еще один матч с «Рубином» запланирован на 15 августа, он пройдет в Казани.

Тоже волжское, но не такое принципиальное дерби – с «Нижним Новгородом». Обе команды поднялись из ФНЛ в этом году. Сыграют они 15-18 октября в Самаре и 26-29 ноября в Нижнем Новгороде.

С чемпионом России «Зенитом» «Крылья» встретятся 24-27 сентября в Санкт-Петербурге и 11-14 марта в Самаре, а с недавним обидчиком по финалу Кубка России «Локомотивом» 10-13 сентября в Москве и 21 мая в Самаре. Этот матч завершит сезон для «Крыльев» и «железнодорожников».

Первый круг

1 тур. 25 июля. 18:30. «Крылья Советов» - «Ахмат».

2 тур. 30 июля. 19:00. «Крылья Советов» - «Спартак».

3 тур. 7 августа. 18:30. «Арсенал» - «Крылья Советов».

4 тур. 15 августа. 18:30. «Рубин» - «Крылья Советов».

5 тур. 23 августа. 19:00. «Крылья Советов» - «Сочи».

6 тур. 29 августа. 18:30. «Уфа» - «Крылья Советов».

7 тур. 10-13 сентября. «Локомотив» - «Крылья Советов».

8 тур. 17-20 сентября. «Крылья Советов» - «Ростов».

9 тур. 24-27 сентября. «Зенит» - «Крылья Советов».

10 тур. 1-3 октября. «Динамо» - «Крылья Советов».

11 тур. 15-18 октября. «Крылья Советов» - «Нижний Новгород».

12 тур. 22-25 октября. ЦСКА – «Крылья Советов».

13 тур. 29 октября – 1 ноября. «Краснодар» - «Крылья Советов».

14 тур. 5-7 ноября. «Крылья Советов» - «Химки».

15 тур. 19-22 ноября. «Крылья Советов» - «Урал».

Второй круг

16 тур. 26-29 ноября. «Нижний Новгород» - «Крылья Советов».

17 тур. 3-6 декабря. «Крылья Советов» - ЦСКА.

18 тур. 10-13 декабря. «Крылья Советов» - «Рубин».

19 тур. 25-28 февраля. «Ростов» - «Крылья Советов».

20 тур. 4-7 марта. «Крылья Советов» - «Арсенал».

21 тур. 11-14 марта. «Крылья Советов» - «Зенит».

22 тур. 18-20 марта. «Сочи» - «Крылья Советов».

23 тур. 1-4 апреля. «Крылья Советов» - «Уфа».

24 тур. 8-11 апреля. «Урал» - «Крылья Советов».

25 тур. 15-18 апреля. «Крылья Советов» - «Краснодар».

26 тур. 22-25 апреля. «Химки» - «Крылья Советов».

27 тур. 29 апреля – 2 мая. «Спартак» - «Крылья Советов».

28 тур. 6-9 мая. «Крылья Советов» - «Динамо».

29 тур. 13-16 мая. «Ахмат» - «Крылья Советов».

30 тур. 21 мая. «Крылья Советов» - «Локомотив».