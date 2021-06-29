«Мы думали, что потеряли ребенка»: в Самарской области во время поминок в дом ударила молния

Дом объяло пламенем в считанные минуты Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Семья из села Новое Мансуркино Похвистневского района Самарской области в результате стихийного бедствия лишились крова. Во время грозы в их дом ударила молния, произошел пожар. В это время в доме находилось много людей, в том числе и дети, в доме проводился поминальный обед. Пострадавшие рассказали журналисту «КП-Самара» о том страшном дне, 26 июня 2021 года, когда стихия забрала их дом и чуть было не лишила жизни.

- В ту субботу родители моей супруги справляли 40 дней поминок бабушки. За столом собрались родственники и друзья, также было шесть детей. На улице была гроза, но никто и подумать не мог, что может случиться что-то страшное, - рассказал журналисту «КП-Самара» зять пострадавших хозяев частного дома Рамиль Гизатуллин.

Все, кто находился в здании успели спастись и спасти других Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Все произошло стремительно, сначала раскаты грома, а затем яркая вспышка и грохот. В тот момент все, кто были за поминальным столом, выбежали на улицу, чтобы посмотреть, что произошло. Рамиль рассказал, что его мама была на кухне и не сразу поняла, что произошло. Женщина зашла в комнату, чтобы выключить телевизор из розетки и увидела в углу сидящую бабушку. Пожилая женщина плохо ходила и не могла сама покинуть дом. Случайность, что женщина вошла в комнату, спасла жизнь пожилой местной жительнице.

- Мы еле успели спастись, огонь начал быстро распространяться по деревянному строению, началась паника. Вдруг гости поняли, что не досчитались детей. Несколько раз мы забегали в горящий дом, думая, что ребенок остался там. К счастью, он в этот момент был уже у соседей, мальчик успел выбежать из горящего здания, - вспоминает тот день Рамиль.

Тот страшный день надолго останется в памяти семьи. Во время поиска мальчика, хозяйка горевшего дома несколько раз падала в обморок, женщину приводили в чувства, а потом она вовсе пропала из виду. Чуть позже тещу Рамиля нашли в траве без сознания.

К счастью, люди не пострадали Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В субботу, 26 июня 2021 года, синоптики прогнозировали аномально жаркую погоду до +37 градусов. Местами по Самарской области прошли кратковременные дожди с грозой. В Похвистневском районе помимо сильного ливня, усилился ветер, что способствовало быстрому распространению огня.

По словам пострадавших, пожарные приехали на вызов достаточно быстро, но из-за сильного ветра, который стремительно разжигал пламя, спасти дом не удалось.

- Сообщение о пожаре поступило в 15:43. По прибытии было установлено, что горит одноэтажный частный дом на площади 60 квадратных метров. К тушению пожара были привлечены 12 человек личного состава и 3 единицы техники, - сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Супруги потеряли все свое имущество Фото: Предоставлено "Комсомолке"

К счастью, другие постройки на участке не пострадали. В настоящее время родители супруги Рамиля Гизатуллина живут в бане и ждут, когда решится вопрос со сносом сгоревшего дома, чтобы начать строительство нового. Дом был построен своими руками в начале 1990-х годов. Семья очень любила его, они постоянно совершенствовали свой участок и ухаживали за зданием.

Сейчас Рамиль занимается административными вопросами. Было подано заявление в администрацию Похвистневского района и в региональное МЧС об установлении статуса стихийного бедствия.

- Администрация заявление приняли, но никаких обещаний не дают. В МЧС сказали, что дом трогать сейчас нельзя, пока решаются бюрократические вопросы. А нам нужно уже сносить сгоревшее строение и начинать думать о стройке нового, время же идет, - говорит Рамиль.

К счастью, пламя не перекинулось на соседние постройки Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Рамиль Гизатуллин оббивает пороги администраций и пытается выяснить, что делать в таких ситуациях дальше. Мужчина просит всех неравнодушных оказать поддержку его семье, в том числе и информационную.

- Можно ли рассчитывать на поддержку местных властей в результате стихийного бедствия? Какие инструменты помощи существуют в подобных случаях? Также наша семья просит оказать содействие при поставке строительных материалов для восстановления дома родителей. Будем благодарны за любую посильную помощь, - написал в своем личном блоге в социальных сетях Рамиль Гизатуллин.

Пострадавшие просят помощи неравнодушных людей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В настоящее время ответа от администрации и МЧС не поступало. Рамиль и его семья надеются, что у них получится быстро восстановить сгоревшее жилье родителей и уже до наступления холодов они переедут в теплый новый дом.

Все, кто хочет помочь семье Рамиля Гизатуллина, можно обратиться по телефону 89277129756 или написать мужчине в личных сообщениях в Инстаграм.