Жарче чем в Сочи и Барселоне: в Самаре погода горячее, чем на курортах

Ну разве это не курортные фотографии? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Этим летом слова "Самара - город-курорт" звучат особенно пронзительно. Крым заливает дождями. На Кубани тоже ливни, да еще и для поездки нужно привиться, запастись справками и результатами ПЦР.

"Подумаешь, курорты", - насмехаются жители Самары. И имеют на то все основания. В нашем городе уже неделю стабильно жарче, чем на любых отечественных курортах на море. Судите сами: сегодня, 29 июня в Самаре температура +35 градусов. А вот в Сочи гораздо прохладнее - всего-то +26 градусов. Не слишком теплая вода и в море - отдыхающие зябнут. Конечно, еще не самый отличный сезон, но в Самаре-то лето!

В Самаре жарче, чем в Ялте и Сочи

Сравнение с Ялтой Самара тоже выигрывает. В курортном городке всего-то +28, зато - можжевеловые рощи, кипарисы и море. Впрочем, Волга - наше море и выходные в Заволжье обойдутся дешевле, чем в Крыму, хотя и не точно.

Что ж, заглянем в недоступную, но манящую заграницу. Сиде, отели пять звезд, все включено - те же самые +35, что и у нас. Ну да, турецкие сладости. Хотя у нас на рынке их тоже продают.

И тут Самара в лидерах

А вот в Алжире и в Мале на Мальдивах холоднее, чем в самарском курорте. +29 и +28 соответственно - смеемся всей редакцией. Зря с набережной убрали ванны для кумысолечения.

Испанская Барселона и вовсе мерзнет - подумаешь, +25. Мы такое в мае видели.

В общем, Самара претендует на то, чтобы стать настоящей курортной столицей России. Самые протяженные пляжи в черте города - есть, волжская водица - имеется, нагие купальщики по ночам - в наличии. Заволга - место чудное и воспетое многими поэтами - всего 150 рублей на катере.

Жители Самары не вылезают с пляжей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вы на каком курорте проведете это лето? Делитесь планами и давайте вместе радоваться хорошей погоде. А еще - скорым дождям.

А для тех, кому срочно захотелось в Самару как на курорт, наш проект - Отдых в России. Самые интересные подборки и маршруты для вас.