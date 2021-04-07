Почему Самара — город курорт: кто придумал и правда ли это

Чем не курорт? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ближе к лету в диалогах и переписках жителей Средней Волги все чаще начинает проскакивать выражение «Самара - город курорт». И чем больше зеленеет травка и блестит солнышко, тем меньше в этих словах иронии. Однако приезжие могли бы озадачить самарцев простыми вопросами: «С чего вы взяли, что Самара — город курорт? Кто это вообще придумал?» Рассказываем, как отвечать любопытствующим и скептикам.

Можно ли считать Самару курортом

Курорт — это прежде всего место, где есть природные лечебные ресурсы и инфраструктура для их использования. Кумысолечение в Самаре давно не актуально, термальные источники и минеральные воды — за городом,а на целебные свойства Волги и вовсе рассчитывать не приходится. Курорты бывают еще и климатические, но и тут наша местность не подходит под определение.

Не приходится сомневаться, что Самара становится отличной рекреационной зоной летом. Но «город курорт» — это просто лестная, выражающая настроения горожан словесная конструкция. Ответственны за то, что она прижилась, блогеры. Которых в свою очередь поддержал Дмитрий Азаров, когда был мэром Самары.

Кто придумал, что Самара — город курорт

«Почти уверен, что одним из первых был Олег Федоров или Денис Контуров, я точно сильно педалировал эту тему, но не я придумал», - говорит Владимир Сверкалов, создателя интернет-изданий Taburent и EdaGda. Однако упомянутые знаменитости местного интернет-сообщества утверждают, что это не совсем так.

«Мем придумал кто-то другой, но я активно его форсил, - пишет Денис Кортунов. - Например, вывел этот мем на «городской» уровень и активно «продавал» его Азарову (который только стал мэром на тот момент). Мы его ещё потом использовали в проекте «в Самаре хорошо!» (кстати, тоже мем). Ну и на 404fest мы активно продвигаем про «город-курорт». Плюс, у нас его подхватил «Кураж-Бамбей».

Серьезное отношение к мему обусловлено любовью горожан к Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Может и я придумал, теперь уже не упомнить всего, - комментирует Олег Федоров. - Скорее всего в одно время тема пошла от нескольких человек, и, вероятно, я из их числа. Это некая коллективная истории, и появилась она где-то в 2008 году.

В свою очередь директор музея им. Алабина Андрей Кочетков в одном из интервью утверждал, что активное внедрение этой мысли началось с его публикации 2010-го года. В статье для «Новой газеты — Поволжье» он противопоставлял курортную сущность Самары варианту позиционирования волжского города как еще одной столицы, запасной.

Почему мем воспринимают серьезно

Без сомнений, идея не пошла бы в народ, и не была бы воспринята настолько серьезно, если бы ее не поддержал Дмитрий Азаров, бывший в начале прошлого десятилетия мэром Самары. «Дмитрий Игоревич в то время проводил регулярные встречи с представителями интернет-сообщества, - вспоминает руководитель пресс-службы Азарова Наталья Родимова. - На одной из них и родилась идея позиционирования Самары как города-курорта, пусть она и выглядела достаточно амбициозно. По инициативе городской администрации тогда даже появился сайт, представлявший Самару в этом ракурсе, он собрал много положительных отзывов».

По словам губернатора, у него есть и толстовка, и футболка с надписью "Самара - город курорт" Фото: скриншот

Сам Дмитрий Азаров продолжает поддерживать такое позиционирование Самары уже и в должности губернатора. Например, вот что он писал в своем инстаграме в январе 2020-го:

«За последние два года всё чаще слышу, что Самара - это город-курорт. Рад, что идея, родившаяся в далеком 2011-м во время работы главой города, прижилась и активно развивается до сих пор. С одной стороны, расцениваю это как результат нашей работы над обликом столицы региона, а с другой - это заслуга неравнодушных жителей, которые популяризируют любимый город».

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