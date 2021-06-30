Причина смерти - маленькая точка на шее: в Самарской области раскрыта таинственная гибель молодой матери

Следствие считает, что девушку убил ее бывший муж, у которого она мечтала забрать свою дочь Фото: Соцсети

Гибель 30-летней Екатерины С. в поселке Черновском по прошествии полутора лет все же признана убийством. Почему ее смерть посчитали сначала несчастным случаем, и кто теперь ответит за это, разбирались корреспонденты “КП-Самара”.

Годы издевательств

Екатерина окружающим могла показаться плохой женой и матерью: пила, гуляла, пропадала из дома, регулярно ругалась с мужем Евгением. Поэтому при разводе, когда решался вопрос, с кем из родителей будет жить дочка Надя (имя ребенка изменено. Прим.автора), органы опеки встали на сторону отца.

Чтобы вернуть дочь, Екатерина начала новую жизнь, в этом ей помогли сестры. При их поддержке она нашла работу, жилье, начала работать с психологом.

В ночь с 26 на 27 сентября 2019 года ее тело обнаружили в квартире бывшего мужа в поселке Черновском. Сначала опера решили, что все дело в несчастном случае, потом следователи возбудили уголовное дело по факту причинения тяжких увечий, которые по неосторожности повлекли смерть. И только гораздо позже пришли к выводу о том, что Екатерину убили.

Тайны следствия

- На теле жертвы не было видимых следов насилия - только маленькая точка на шее, - рассказал корреспонденту “КП-Самара” адвокат Андрей Карномазов, который в этом деле представляет интересы сестер погибшей Екатерины. - Эксперты потом установили, что ей нанесли один удар - вероятно, заточенным концом электрода, так делают зэки обычно. Следов убийства не видно, и есть время избавиться от улик.

Так и вышло: телефон Екатерины у ее родственничков забрали лишь несколько дней спустя, а с кандидатами в подозреваемые определиться не могли несколько месяцев.

Дневники Екатерины помогли следователям понять, насколько тяжело ей было жить с супругом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В момент убийства в квартире находились трое: Екатерина, Евгений и его отец. По данным собственных источников “КП-Самара”, Евгений сначала пытался “свалить вину” на отца - мол, он уже был судим и не раз, мог и повторить. Но следователи выяснили: убитая ранее рассказывала сестрам, что свекор-то как раз к ней относился вполне "по-человечески".

Сестры погибшей с самого начала были уверены: смерть Екатерины - дело рук Евгения (к слову, он работает сварщиком, и знает точно, как выглядит электрод). А когда разбирали ее вещи, нашли косвенное подтверждение своим предположениям - дневники, в которых молодая женщина описывала, как муж годами издевался над ней: унижал, бил, а однажды даже вывез в поле и стрелял по ней из ружья. Специалисты придут позже к выводу, что Екатерина пила и сбегала не из дома, где жила дочка, которую она просто обожала, а от мужа, которого очень сильно боялась.

Выводы следствия

Расследование длилось более полутора лет, в итоге обвинение было предъявлено бывшему мужу жертвы - Евгению С.

- Расследование завершено, обвинительное заключение передали для изучения и утверждения в прокуратуру Волжского района, - сообщил Андрей Карномазов. - Обвинение предъявлено по трем статьям: угроза убийством, истязание и убийство.

Следователи также выяснили: ранее Екатерина писала заявление в полицию по поводу угроз со стороны мужа, но потом забрала его, заявив, что они помирились. Углубляться в обстоятельства жизни предполагаемой жертвы полиция тогда не стала.

По предварительным данным, вину Евгений С. не признает. Санкции статьи, по которым ему предъявлено обвинение, предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Сейчас мужчина находится под домашним арестом в квартире с дочкой, которая растет очень похожей внешне на свою погибшую мать.

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В смерти 30-летней Екатерины С. подозревают мужа, но в судах уже говорят, что женщина пила, бродяжничала и даже лишилась из-за этого дочери (подробности)