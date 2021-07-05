«Если б не ваш отец, вас в живых бы не было уже»: мать троих детей сбежала из реабилитационного центра к любовнику

О проблемах в семье стало известно, когда пьяная мать ударила ребенка во время прогулки Фото: Соцсети

Ужасные кадры

Алия М. из Тольятти «прославилась» в интернете мае, когда в соцсетях появилось видео, на котором она во время прогулки бьет своего ребенка и кричит ему «Если б не ваш отец, вас в живых бы не было уже!». Интрига заключается еще и в том, что на видео она гуляет с любовником Игорем. Муж Рафик в этот момент лежал в больнице и был сильно озадачен, увидев всю эту картину.

- Мы узнали, где и когда было снято видео, а также кто на нем запечатлен, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» представители общественной организации «Право на счастье».

Организация занимается случаями жестокого обращения с детьми и смогла помочь уже нескольким семьям в тяжелой ситуации.

По словам волонтеров, в семье Алии и Рафика на тот момент было трое детей: две девочки 2 и 11 лет и 3-летний мальчик. Они не выглядели «забитыми» или голодающими, были очень привязаны к маме и папе. Поэтому супругам предложили попытаться забыть обиды и сохранить семью. Те согласились.

Супруги вроде бы договорились сохранить брак, но что-то пошло не так Фото: Соцсети

Жертва взрыва

Алия, казалось, сильно сожалела о произошедшем. По словам девушки, стоит ей немного выпить, как в голове звенит, и творит вещи, за которые ей потом стыдно.

Ее родители рассказали волонтерам, что проблемы у нее начались с 2007 года, когда в тольяттинском автобусе прогремел взрыв.

Напомним, около 8 утра, в автобусе, который ехал по маршруту №2, сдетонировало взрывное устройство. По итогам расследования было решено, что взрыв не был терактом. Следователи решили, что ЧП произошло по вине Евгения Вахрушева, который конструировал самодельные взрывные устройства «для души». В тот день он предположительно перевозил одно из своих «детищ», которое по непонятным причинам взорвалось. 8 человек погибли, 56 получили травмы.

Алия в момент взрыва была внутри автобуса. По словам родителей, физически она вроде бы сильно не пострадала, но поведение ее после этого изменилось: появилась агрессия, которой раньше не было.

Женщина должна была лечиться от алкоголизма, но передумала Фото: Соцсети

Ушла с пути исправления

Волонтеры предложили Алие и Рафику помощь: ему помогут найти работу, квартиру, детей пока что заберут бабушка с дедушкой, им привезут необходимые вещи, игрушки и продукты. А Алия должна была лечь в реабилитационный центр в Ульяновске, чтобы навсегда проститься с алкоголем.

Супруги подумали некоторое время, но в итоге решили попробовать. 1 июня Алия вместе с сотрудниками организации «Право на счастье» уехала лечиться. А через месяц стало известно, что она… сбежала.

- При этом она агитировала еще и других пациентов сбежать вместе с ней и «наслаждаться жизнью, наплевав на всех», - рассказали корреспонденту «КП-Самара» волонтеры. – По нашим данным, она звонила своему любовнику и в итоге, видимо, решила, что ни дети, ни муж ей не нужны. Зашла домой, повидалась с мужем и детьми и опять была такова. Ситуация страшная: ее муж то и дело говорит о самоубийстве, дети в опасности, что делать?

Корреспонденты «КП-Самара» направили запрос в органы опеки и полицию с просьбой рассказать, кто и что должен делать в подобной ситуации. Очевидно, что силами волонтеров ситуацию уже не исправить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Взорвавший автобус в Тольятти был душевнобольным

Стали известны новые подробности громкого ЧП (подробности)

Взрыв автобуса в Тольятти: мама пострадавшей девушки предчувствовала трагедию

Ее 17-летняя дочь отправлялась на учебу в кулинарный техникум на злополучном автобусе 2-го маршрута (подробности)