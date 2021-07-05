"Интернета нет, без светофоров на дорогах бардак": журналист "Комсомолки" рассказал о страшном урагане в Абхазии

В городе деревья вырвало с корнями Фото: Данила ТЕЛЕГИН

Непогода, ураганы и ливни атаковали юг в этом году. Крым утонул, на Кубани бушует ураган, досталось от ураганного ветра и Абхазии. В столице соседней страны оказался заперт из-за непогоды журналист "КП-Самара" Данила Телегин, который отправился туда отдыхать с семьей. С нами он поделился эмоциями и впечатлениями от происходящего.

Город как после бомбежки

Первый, ночной, ураган мы встретили неподалеку от Пицунды, и поутру особых последствий не увидели. Но, когда добрались до Сухума, очевидно стало, что столице Абхазии сильно досталось. Пройдя буквально несколько кварталов, мы увидели три вывернутых с корнем огромных платана, оборванные или растянутые ими провода, киоск с разрушенной крышей и вывеской, полностью усыпанные ветвями и листьями тротуары.

Второй ураган начался ближе к вечеру в воскресенье. Яндекс.Погода обещала дождик, поэтому мы заблаговременно спрятались в отель, прежде чем все началось. Честно скажу, выходить снимать видео на улицу я побоялся. Когда что-то мощно громыхнуло неподалеку, я подумал, что это гром. Но оказалось, в полквартала от нас платан рухнул на жилой двухэтажный дом и забор перед ним. Что интересно, оба устояли.

Нет света и интернета

Во время урагана отключили электричество и воду по всему городу. Для местных это не редкость, вот только света нет до сих пор, гаджеты у большинства уже сели, и новости передаются из уст в уста. По ощущениям - очень стрёмно. Светофоры не работают. Местные, и без того не отличающиеся аккуратной манерой вождения, во взвинченном состоянии на дорогах просто безумствуют. Так что ходить по улицам, да ещё и с ребенком, совершенно не хочется. А ещё ночь прошла без кондиционера и фумигатора - в сухумской духоте это оказалось далеко не то же самое, что без кондиционера и фумигатора в Самаре.

В общем, по ощущениям ураган как будто отбросил город на несколько десятилетий в прошлое. В мир без интернета, современных удобств и строгих ПДД. Я уже насмотрелся, можно бы опять 2021 включать.

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