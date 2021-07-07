В Самаре оперный театр будет судиться со Счетной палатой из-за выявленных при проверке нарушений

Руководство театра не согласно с выявленными при проверке Счетной палаты нарушениями Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Самарский академический театр оперы и балета собирается судиться со Счетной палатой из-за выявленных при проверке нарушений. В культурном учреждении не согласились с большинством претензий аудиторов и посчитали, что проверяющие не учли специфику его работы. Об этом говорится в распространенном 7 июля заявлении театра.

«Неэффективно расходовали средства»

Напомним, отчет Счетной палаты Самарской области о результатах проверки в театре за 2019-2021 гг заслушали на заседании профильного комитета губернской думы 6 июля. В своем заключении аудиторы говорят об обнаруженных множественных нарушениях. Среди них - неэффективное расходование бюджетных средств, завышенные объемы госзаказа, большие суммы дебиторской и кредиторской задолженности, завышенные расходы на клининг, миллионные долги перед театром со стороны концертных агентств, плата за коммунальные услуги авансом и т.д.. Отдельно внимание аудиторов привлекли зарплаты в театре. Например, в отчете аудиторы отметили зарплату худрука в 431 тысячу рублей в месяц при ставке около 30 тысяч. Также проверяющие отметили, что несмотря на две сотни свободных вакансий театр привлекал по отдельным договорам внештатных артистов.

«Не учли специфику»

Однако в самом театре с выводами аудиторов не согласились. Здесь заявили, что все выявленные нарушения и недостатки относятся к категории «Неэффективные расходы», а не «Нецелевые расходы».

- За нецелевое расходование бюджетных средств предусмотрена уголовная ответственность. Неэффективное же расходование, на которое указано в отчете, носит спорный характер, и ГБУК «САТОБ» не согласно с большинством выводов Счетной палаты, - заявили в театре. - Аудиторы не учли специфику учреждения, деятельность которого регулируется не только бюджетным законодательством, но и нормативными правовыми актами в сфере культуры.

В театре заявили, что коммунальные услуги оплачивают на основании выставленных поставщиками ресурсов счетов, а экономия потом возникает из-за погодных условий, незапланированных выездов и гастролей, из-за которых основное здание не используется, приостановки работы во время пандемии и по другим объективным причинам.

По поводу задолженности со стороны концертных агентств в театре объяснили, что как раз занимаются взысканием невыплаченных денег через суд.

«Мы обратились в суд»

Ответили в театре и на претензии Счетной палаты по завышению объемов работ по содержанию здания - клинингу. Аудиторы выявили неправомерное расходование субсидии на выполнение госзадания в сумме 3,1 млн рублей - реальная площадь уборки оказалась меньше заявленной в документах.

- При формировании пакета документов на оказание услуг по уборке помещений здания учитывается не только объем работ по уборке, но и виды работ, периодичность, оборудование, применяемые материалы, - пояснили в театре. - Общий ежедневный перечень работ, а также их виды и график проведения, могут меняться в зависимости от нужд и потребностей театра. Таким образом, площадь объектов уборки, указанных в техзадании не является единицей измерения услуг. При проведении Счетной палатой в прошлые проверки замечаний по завышению площадей уборки помещений в здании театра не было. С этой частью замечаний Счетной палаты ГБУК «САТОБ» категорически несогласно и обратилось в Арбитражный суд Самарской области.

«Приглашаем артистов со стороны ради зрителей»

Прокомментировали в театре и завышенные, по мнению аудиторов, зарплаты и премии руководству культурного учреждения.

- Худрук театра совмещает свою должность с должностью главного дирижера ГБУК «САТОБ», - пояснили в театре. - Кроме того, большая часть денежных средств - 1,729 млн рублей, в 2020 году ему была выплачена в качестве гонорара за постановку пяти спектаклей.

В театре объяснили, что в должностные обязанности главного дирижера, главного режиссера, главного балетмейстера, главного художника и главного хормейстера не входит создание новых спектаклей как творческий процесс.

- Главные специалисты должны поддерживать высокий уровень исполнения спектаклей текущего репертуара, но не создавать новые произведения музыкально-драматического искусства, - отметили в театре. - А исключительное право на произведение принадлежит автору, его использование театром возможно лишь на основании отдельного соглашения с автором и при условии выплаты ему вознаграждения. В соответствии с Гражданским кодексом оно не может включаться в заработную плату авторов.

В театре подтвердили, что действительно оплачиваются услуги приглашенных постановщиков и артистов, которые не числятся в штате учреждения.

- Это позволяет зрителями знакомиться с творчеством известных российских дирижеров, хореографов, режиссеров, артистов, сценографов, художников, - подчеркнули в театре. - ГБУК «САТОБ» не согласно с большинством замечаний Счетной палаты и направило свои возражения.

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