В Самаре зампрокурора района попался на взятке от полицейских, которых недавно осудили за коррупцию

По предварительным данным, речь идет о взятке в 1 млн рублей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Один миллион рублей получил самарский прокурор Максим Марков от полицейских, которых в июне признали виновными во взяточничестве.

На момент задержания Маркин занимал должность заместителя прокурора Советского района Самары, но в узких кругах славился своей способностью «решать вопросы», причем не только со следователями, но и в среде «небожителей» - то есть судей.

Именно поэтому через общих знакомых к Маркову обратился Максим Шаталов – ранее он занимал должность начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения» областного МВД, но «попался» на взятке. Заявление на него написали руководители компаний, с которых он фактически требовал откаты за то, чтобы полицейские согласились заключить с ними контракты. Вместе с Шаталовым под суд пошли его коллеги, которые так или иначе были задействованы в схемах – заместитель Шаталова Александр Москвитин и начальник управления по вопросам миграции облМВД Дмитрий Котов. 25 июня их всех суд признал виновными: Москвитина приговорили к 5 с половиной годам колонии общего режима со штрафом 2,1 млн рублей, Котова – к 7 годам колонии строгого режима и штрафом 3 млн рублей, Шаталова – к 8 годам «строгача» со штрафом 3 млн рублей.

В июне Шаталова признали виновным в коррупции и приговорили к 8 годам колонии строгого режима Фото: ГУ МВД России по Самарской области

По версии следствия, Шаталов просил Маркова не лишать его звания, а значит, и положенных льгот. Ранее в суде супруга Шаталова (она также работает в полиции) жаловалась на тяжелое финансовое положение: большой кредит и маленькую зарплату.

Однако когда посредник, державший связь с обоими Максимами – Шаталовым и Марковым – доставил деньги, на горизонте появились сотрудники УФСБ России по Самарской области. Именно они когда-то «оформили» Шаталову, Москвитину и Котову «билеты в суд», а теперь на ту же удочку попался и прокурор Марков.

По предварительным данным, прокурор утверждает, что собирался взять деньги, но ничего не делать: прослыть обманщиком в данном случае лучше, чем коррупционером – наказание будет мягче. Следователи все же пока склоняются к версии о получении взятки. 7 июля они просили суд отправить Маркова под домашний арест, чтобы не мешал расследованию.

Как сообщили корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе Самарского районного суда, Маркову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца - до 6 сентября.

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