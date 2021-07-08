“Затерялось в шкафу”: сотрудники самарского морга уверяют, что нашли кольцо, пропавшее с руки покойника полгода назад

Вдова хочет посмотреть в глаза мародеру, но его личность до сих пор не установлена Фото: Предоставлено "Комсомолке"

“Окольцевала на всю жизнь” - так шутил про Веру Георгиевну ее супруг Владимир Николаевич. Вскоре после свадьбы он получил травму, играя в волейбол, сустав на безымянном пальце чуть расширился, и обручальное кольцо напрочь отказывалось сниматься. Он носил его всегда и везде на протяжении 42 лет. С ним его и должны были похоронить. Но кольцо пропало.

Выдайте виновного!

Напомним, Владимир Николаевич умер 4 ноября прошлого года - оторвался тромб. Когда тело забирали в морг, Вера Георгиевна сняла с него другие украшения, а кольцо привычно не поддалось. В документах прописали: кольцо остается с покойным.

Но через два дня, когда его привезли в ритуальный зал, вместо кольца на безымянном пальце была небольшая ранка.

Вера Георгиевна написала заявление в полицию, жалобу в минздрав, она просила и требовала найти мародера. Понятно, что за кражу кольца слишком сурового наказания ждать не стоило, но она хотела посмотреть в глаза человеку, который не постеснялся обобрать покойника.

Виновник, но не тот

Время шло, расследование затягивалось, персонал в морге сменился. В июне Вера Георгиевна предала эту историю огласке - к тому времени она уже знала имя предполагаемого преступника и догадывалась, почему его не трогают:

- Он - близкий родственник руководства морга, - рассказывала ранее женщина корреспонденту “КП-Самара”.

Когда тело отдали родственникам, кольца на пальце уже не было Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В ответ на запрос “Комсомолки” в областном МВД сообщили о том, что 29 января уголовное дело было возбуждено по статье “Кража”, но какие-либо детали сообщать отказались.

В минздраве дали более развернутый ответ: виновный найден и наказан. Вот только наказание понес не тот, кто снял кольцо с пальца Владимира Николаевича, а тот, кто не отметил в специальном журнале информацию о кольце.

Чудесная находка

- Из-за давности случая установить обстоятельства, имеющие отношение к делу, на момент проведения проверки не представляется возможным, - уточнили в ведомстве. - Отметок в специальном журнале нет, записи с камер видеонаблюдения за тот период не сохранились.

Интересно, что после публикации на сайте “КП-Самара” кольцо нашлось. Точнее, Вере Георгиевне об этом сообщили в июне. А “по официальным данным”, обнаружили его еще в прошлом году - мол, затерялось в шкафу.

- Кольцо из желтого металла нашли в морге 19 декабря 2020 года, - сообщили корреспонденту “КП-Самара” в минздраве со ссылкой на Бюро судмедэкспертизы. - Его обнаружили при переносе шкафа и поместили в сейф до востребования. Правоохранительные органы проинформированы о находке кольца. 9 июня следователь произвел его выемку.

То ли это кольцо? Кто снял его с пальца Владимира Николаевича? Как оно оказалось в шкафу? На эти и другие вопросы теперь предстоит ответить следствию.

“Комсомолка” следит за развитием событий.

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