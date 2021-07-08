И сердце замерло: двое студентов в Самаре нашли свою любовь за 300 км от дома

В этом году пара отмечает свою шестую годовщину со дня свадьбы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Он – из Оренбургской области, она – из Саратовской. Двое студентов встретились случайно в небольшой кафешке в Самаре. Взгляды пересеклись, сердце замерло. Так познакомились Елена и Рустам, сегодня они – счастливая семья Зинатовых.

Свадьбу играли в том же городе, где их сердца соединил случай – в Самаре. Ну а что? И родственникам не обидно будет, и собирать всех удобно.

- Когда выбирали дату свадьбы, для нас было очень важно, чтобы она была символична. 8 июля – День семьи, любви и верности, что могло быть лучше?

Оказалось, что аналогичным образом рассуждали не только Елена и Рустам, но и множество других пар. Молодой человек специально не спал и ждал полуночи того дня, когда должна была открыться возможность забронировать под регистрацию брака 8 июля. В итоге урвал свой последний шанс. Хотя ЗАГСы продлевают время работы в этот день, понимая, что желающих будет больше, чем обычно, все равно на всех времени не хватает. После полуночи едва ли прошла пару минут, а Рустам забронировал уже последнее возможное время для регистрации брака – 12.30.

Сейчас у пары уже двое детей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Свадьба прошла весело и в окружении самых близких. С тех пор прошло шесть лет. Сегодня Рустама дома, кроме красавицы-жены, ждут еще и дети: дочке Ляйсан 5 лет, сыну Ясину – 2 годика.

Ясин болен редчайшим заболеванием – вскоре после рождения у него выявили понтоцеребеллярную гипоплазию первого Б типа. Врачи говорили, что с таким серьезным диагнозом дети не доживают до двух лет, но Ясин – настоящий борец. Папа с мамой верят, что однажды ученые изобретут лекарство, которое сможет ему помочь.

Сейчас Ясин – подопечный благотворительного фонда «ЕВИТА», недавно ему приобрели автономный кислородный концентратор, потому что 15 июня у него дома отключили свет, и мальчик едва не задохнулся - ведь специальная аппаратура, которая ему помогала дышать, отключилась. Деньги на покупку аппарата самарцы собрали всего за неделю.

В июне мальчик едва не погиб из-за отключения света, но теперь дома есть специальный аппарат Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Помочь Ясину и другим подопечным фонда «ЕВИТА» можно несколькими способами:

- через платежную систему Яндекс на сайте фонда bfevita.ru;

- с помощью «Сбербанк Онлайн»;

- по СМС, для этого достаточно отправить сообщение на короткий номер 3443 следующего формата: ЕВИТА — пробел — сумма, например, ЕВИТА 500. Принимаются платежи от операторов МегаФон, Билайн, Теле2, МТС. Если оператор попросит подтверждение оплаты, подтвердите, это бесплатно;

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