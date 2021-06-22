Самарцы за неделю собрали деньги для спасения мальчика, который чуть не погиб из-за отключения света

У малыша редчайшее генетическое заболевание, из-за которого у него постепенно «умирает» мозг Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Самарский благотворительный фонд ЕВИТА объявил о закрытии сбора средств на покупку автономного кислородного концентратора для Ясина Зинатова.

Напомним, у малыша – тяжелое генетическое заболевание, периодически он забывает, как нужно дышать. На этот случай родители купили домой специальный прибор, вот только работал он от электричества. На прошлой неделе, 15 июня, «свет вырубили» на два часа, мальчик начал синеть буквально на глазах у матери.

Сотрудники «Скорой помощи» приехали так быстро, как только смогли, до их приезда мальчик дышал при помощи специальной кислородной подушки.

Чтобы таких ЧП в жизни Ясина и его семьи больше не случалось, благотворительный фонд ЕВИТА объявил сбор средств на покупку автономного кислородного концентратора стоимостью 130 тысяч рублей, а вчера сотрудники фонда объявили о том, что сбор закрыт:

- Друзья, вы совершили настоящее чудо - меньше чем за неделю собрали 130 тысяч рублей! Мы благодарим каждого из вас! – сообщают в соцсетях сотрудники ЕВИТы.

Аппарат уже оплачен и даже отправлен в Самару, в ближайшее время его доставят семье Зинатовых.

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