«Акрон» оживил футбол на «Металлурге»

На "Металлурге" снова футбол Фото: Вячеслав СОРОКИН

Тольяттинский «Акрон» начал новый сезон на самарском «Металлурге». Команда второй год проводит в ФНЛ, и если раньше тольяттинцы играли домашние матчи в Жигулевске, то сейчас из-за реконструкции стадиона «Кристалл» временно обосновались на «Металлурге».

«Акрон» начинает с поражения

В субботу, 10 июля, «Акрон» принимал «СКА-Хабаровск». В прошлом сезоне тольяттинцы заняли 17-е место, оставшись в зоне вылета, но из-за финансовых проблем «Тамбова», который должен был играть в ФНЛ после вылета из премьер-лиги и в итоге не заявился на турнир, «Акрон» остался.

«СКА-Хабаровск», несколько лет назад ненадолго заглядывающий в премьер-лигу, в прошлом сезоне остановился на 11-й строчке.

«Металлург» в последний раз принимал футбольный матч ранней весной этого года, когда из-за проблем с «Самара-Ареной» там играли «Крылья Советов». Теперь «Металлург» снова пригодился.

Казалось, весь стадион привычен к тому, что там поддерживают «Крылья Советов», а фанатские кричалки обычно раздаются с северной трибуны. Но фанатский сектор «Акрона» пел, плясал и бил в барабаны на «западе».

Фанаты шумно поддерживали тольяттинскую команду Фото: Вячеслав СОРОКИН

С шумной поддержкой своих фанатов тольяттинские игроки атаковали ворота соперника, но пропускали в свои – первый тайм закончился при обилии моментов у «Акрона» и счете в 2:0 в пользу «СКА-Хабаровск».

Во втором тайме над стадионом прошел небольшой дождик, и болельщики ждали, что если футболисты не смогут забить, то поможет погода – ветер подует в сторону ворот или с мокрой штанги мяч соскользнет в сетку. Один гол тольяттинцам все же удалось отквитать – отличился Владлен Бабаев (он, кстати, стал первым и пока единственным в истории футболистом «Акрона», забивавшем на «Металлурге»). «Акрон» уступает со счетом 1:2 и готовится к следующему матчу, который состоится здесь же в следующую субботу, когда в Самару приедет «Волгарь».

Один в поле болельщик

На трибунах свою команду поддерживали не только фанаты «Акрона», но и один болельщик «СКА-Хабаровска». Фанат пожелал остаться инкогнито, но все же рассказал, что, хотя сам он из Хабаровска, в Самару приехал из Москвы, где уже давно проживает, но команду из родного города продолжает поддерживать и по возможности посещает выездные матчи.

Команда его ожидания не обманула и подарила своему единственному на целом стадионе болельщику победу.

Впрочем, складывалось впечатление, что и болельщики «Акрона» не расстроились. Да, команда проиграла, но моменты были. Не исключено, что их удастся снова создать и уже реализовать в игре с «Волгарем», который, кстати, в своем матче первого тура пропустил четыре безответные мяча от «Оренбурга».

Уже через неделю футбол снова вернется на «Металлург».