"Крылья Советов" возвращаются на "Металлург"

"Самара Арена" больше принимать матчи пока не может Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские "Крылья Советов" возвращаются на стадион "Металлург" как минимум на две игры. На "Самара Арене" команда не сможет играть из-за треснувших балок.

Ранее появилась информация, что на стадионе "Самара Арена" треснули две балки. В соцсетях пользователи высказывали догадки, являются ли эти балки несущими, а болельщики переживали, смогут ли они попасть на игру с "Чертаново", запланированную на 6 марта, и опасались, не перенесут ли матч в другой город.

Как сообщили на оперативном совещании в Самарской области, игра с "Чертаново" пройдет на стадионе "Металлург".

В последний раз на "Металлурге" "Крылья" играли 15 апреля 2018 года. Тогда, в преддверии чемпионата мира, самарцы также выступали в ФНЛ и встретились с красноярским "Енисеем", победив со счетом 1:0.

Как отметили в ходе заседания в правительстве, игры на "Металлурге" будут проходить как минимум до 20 февраля, пока не устранят дефекты. Это значит, что помимо "Чертаново" там также пройдет игра с командой "Иртыш", запанированная на 14 марта.