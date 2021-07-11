Вертолет, пожарный корабль и беспилотники: показываем, как тушат крупный лесной пожар в Тольятти

С рассветом тушение пожара возобновилось. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В Тольятти продолжается тушение крупного лесного пожара. За ночь площадь, которую прошел огонь, увеличилась более чем в четыре раза. Об оперативной ситуации по состоянию на утро 11 июля рассказал начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

Площадь выросла в четыре раза

Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, по состоянию на утро 11 июля огонь прошел уже более 152 гектаров. По данным на вечер 10 июля эта цифра составляла 35 га, то есть площадь, которую погубил огонь, выросла более чем в четыре раза.

С рассветом вертолет возобновил работу по тушению пожара. Фото: скрин видео

- Сообщение о пожаре в 17 квартале Тольяттинского городского лесничества поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Самарской области в15.00 10 июля,- сообщил Олег Бойко. - По прибытии первых подразделений было установлено, что происходит активное горение леса. В 17 часов был развернут оперативный штаб ГУ МЧС. В 19 часов глава города ввел в Тольятти режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщил глава города Николай Ренц, определить точную площадь пожара сейчас мешает сильное задымление на месте возгорания.

На месте работает 310 человек. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Доставляют по 200 тонн воды

В восемь вечера 10 июля на место пожара прибыл вертолет Жуковского авиационного центра Ми-8 и сразу же приступил к работе. Вертолет набирал воду в Волге и поливал огонь сверху. С наступлением темноты вертолет временно прекратил работу, однако уже с семи утра вернулся в строй.

- Основные усилия были сосредоточены на том, чтобы не допустить распространение пожара в сторону Портпоселка, - рассказал Олег Бойко. – Всю ночь подразделения МЧС производили окарауливание места пожара, а с рассветом снова приступили к тушению. Всего на месте пожара находится 310 человек личного состава и 84 единицы техники.

За обстановкой следят с беспилотников. Фото: скрин видео

В четыре утра к месту тушения огня прибыл пожарный корабль, и от него от Волги развернули две магистральные линии.

- Всего на тушении пожара подано 14 стволов «Б», 130 ранцевых огнетушителей, 7 звеньев ГДЗС, - рассказал Олег Бойко. - Для подачи воды к месту пожара привлечено 15 бойлеров. Два из них способны доставить сразу 30 тонн воды, остальные бойлеры доставляют от 5 до 10 тонн. Таким образом к месту пожара разом доставляется 200 тонн воды. Всестороннее обеспечение участников тушения пожара организовано. Для мониторинга обстановки привлечено две группы беспилотных авиационных систем. Сил и средств достаточно, обстановка находится под контролем.

На тушении пожара работает более 80 единиц техники. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Людей готовят к эвакуации

В непосредственной близости от очага пожара находится санаторий «Лесное».

- К эвакуации готово 224 человека, на случай необходимости подготовлены пункты временного размещения, - отметил начальник областного МЧС.

Сгоревший лес представляет собой печальное зрелище. Фото: скрин видео

В соцсетях жители Тольятти жалуются на сильный запах гари, который стоит в воздухе.

- Дышать невозможно! – пишут люди. – Очень жалко лес, жалко зверушек..

Как рассказали в ГУ МЧС по Самарской области лаборатория ТГУ проводит замеры состояния воздуха. По данным лаборатории превышение ПДК составляет 1,1% по углекислому газу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Огонь прошел 35 гектар: в Тольятти тушат крупный лесной пожар

На случай эвакуации жителей подготовлен транспорт, в городе введен режим ЧС (подробности)