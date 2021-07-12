Диагноз за полторы тысячи: на трассе в Самарской области торговали поддельными тестами на коронавирус

Преступная деятельность осуществлялась в этом автобусе Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Наличие отрицательных результатов на коронавирусную инфекцию играет все более важную роль для людей и находятся такие, кто этим пользуется. В Самарской области на днях поймали женщину, которая торговали поддельными тестами прямо на федеральной трассе.

— Нелегальный канал сбыта поддельных медицинских справок пресекли сотрудники Управления экономический безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из Большечерниговского района, — рассказывает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

С места происшествия изъято множество вещественных доказательств Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Осуществляли свою деятельность злоумышленники весьма вызывающе. По словам Волк, продажа документов с отрицательными результатами на Covid-19 осуществлялась в круглосуточном режиме. Автобус, где такие можно было приобрести, был оснащен рекламой о проведении экспресс-тестов и располагался прямо видном месте на дороге, где постоянно двигаются много автомобилей.

— Одна справка стоила полторы тысячи рублей. Медицинские документы предоставлялись без фактического забора анализов, — добавляют полицейские.

Торговлей в салоне занималась жительница Оренбургской области. Медицинского образования и познаний в этой области у нее нет.

— На подозреваемую возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ — сбыт поддельных документов. Ей избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, — говорит Ирина Волк.

Деньги, полученные за тесты, также изъяты с места происшествия Фото: ГУ МВД России по Самарской области

С места происшествия оперативники изъяли записи о продажах, тестовые наборы, бланки медицинских документов с печатями и несколько справок с отрицательными результатами теста на коронавирус.

Сейчас расследование продолжается. ГУ МВД по региону призывает граждан, которые узнали о фактах подделки документов о вакцинации от коронавирусной инфекции или подготовке фальшивых результатов анализов, сообщать в дежурную часть облМВД по телефону 278-22-22 или 112, а также обращаться в ближайший отдел полиции.

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