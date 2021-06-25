Что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Самаре

Поддельные сертификатов о вакцинации вряд ли помогут пройти внимательную проверку Фото: Архив "КП"

Что говорит полиция

Судя по истории запросов в Яндексе, первые попытки купить сертификат о вакцинации в Самаре появились еще в марте 2021, и с тех пор интерес только возрос. На днях областной оперативный штаб сообщил, что темпы прививочной кампании должны быть увеличены в шесть раз, а губернатор Дмитрий Азаров сообщил, что рассматривается возможность допуска граждан на мероприятия по предъявлению одного из документов, подтверждающих отсутствие ковида у посетителя. Самый “долгоиграющий” из них - сертификат о наличии прививки. Так что “антипрививочники”, сторонники теорий заговора, матерые фаталисты стали активнее подумывать о покупке поддельных справок. Однако, по словам представителей областного МВД, разживаться фальшивыми сертификатами самарцы не торопятся.

"В органы внутренних дел Самарской области не поступали заявления (обращения) о «продаже или покупке поддельных сертификатов о вакцинации», - сообщили в ГУ МВД по Самарской области. - При поступлении подобных заявлений будет проведена проверка и принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации".

Что грозит покупателям и продавцам поддельных сертификатов о вакцинации?

Есть все основания воздержаться от приобретения подделки. Ведь независимо от мотивов покупателей фальшивых сертификатов, им вместе с продавцами грозит тюрьма. Сертификат от ковида - новый для россиян документ, но это не значит, что он несерьезный.

“Сертификат вакцинации - это электронная версия медицинской справки с отметками о двух прививках, как следует из информации, размещенной на сайте госуслуг, - разъясняет адвокат, ведущий консультант компании Lex Capital Татьяна Сорокина. - Официальное понятие сертификата профилактических прививок содержится в Федеральном законе "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" №157-ФЗ от 17.09.1998 г. Форма сертификата, предусмотренного законом, не содержит указание на сертификацию от коронавирусной инфекции, однако, предусматривает возможность внесения информации о прививке против инфекционных заболеваний эндемичных для соответствующих территорий… Формально сертификат является законным официальным документом, за подделку которого предусмотрена вполне серьезная реальная уголовная ответственность как для покупателя так и для продавца”.

Уголовные дела будут

Трудно сказать, кого и в каких случаях поддельные справки смогут обмануть. Ведь информация об обоих этапах вакцинации заносится в реестр портала “Госуслуги”. Для сертификата формируется индивидуальный QR-код, и переход по нему ведет на страницу “Госуслуг” с личной информацией, содержащей в том числе паспортные данные. Сможет ли купленная справка пройти хоть сколь-нибудь тщательную проверку - вопрос. А вот то, что за нее могут дать реальный срок - никаких сомнений. Адвокат Сергей Хальченко из Адвокатского бюро “FORTIS” считает, что уголовных дел, связанных с фальшивыми справками, в ближайшее время может стать больше.

“В виду своего распространения, сертификат о вакцинации можно считать официальным документом, который предоставляет права или освобождает от обязанностей, - говорит он. - Официальность заключается в том, что он выдается государственным или муниципальным органом, имеет определенные реквизиты. В виду распространяющихся ограничений, сертификат о вакцинации позволяет преодолевать эти ограничения, а значит предоставляет определенные права. Уголовный закон предусматривает ответственность как за использование поддельной версии такого документа, так и за ее изготовление и распространение. Так, статья 327 УК РФ предусматривает наказание до двух лет лишения свободы за изготовление или сбыт поддельного документа, а за его использование - в виде ареста сроком до шести месяцев.

Власти уже заметили проблему с оформлением сертификатов и принимают меры для борьбы, что в том числе выразится в росте количества возбужденных уголовных дел”.

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