«В день смерти дочери у нее был пустой взгляд»: в Самаре судят маму, задушившую дочку из-за интернета

Женщина находится под стражей с весны 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарском областном суде 12 июля стартовали слушания по страшной трагедии, произошедшей 17 марта 2021 года в селе Новое Усманово в Камышлинском районе. Там погибла 6-летняя Камила. По версии следствия, ее задушили подушкой. В убийстве обвиняют маму погибшей — 42-летнюю Лилию Галиакбарову.

Как сообщили представители прокуратуры, преступление совершено в ходе внезапно возникшей ссоры между матерью и дочерью. Как уже писали журналисты «КП-Самары», скандал мог начаться из-за того, что ребенок много сидел в телефоне.

— Пытаясь прекратить такое поведение дочери, обвиняемая накрыла ее лицо подушкой. Ребенок задохнулся, — отметили правоохранители.

Подсудимая не состояла на учетах у нарколога и психиатра, но у нее имелось серьезное заболевание. Она проходила терапию с помощью специальных препаратов. По словам 47-летнего мужа фигурантки Тагира Галиакбарова, медикаменты влияли на Лилию, она была тревожной и депрессивной с момента приема лекарств.

— Вместе мы уже прожили 9 лет, моя жена никогда не была агрессивной, наоборот она отличалась заботливостью. После рождении Камилы у Лилии обнаружилось серьезное заболевание, ей прописали таблетки, — вспоминает мужчина в разговоре с корреспондентом «Комсомолки». — Когда я попробовал лекарство, которое пьет жена, то мне стало очень плохо. У меня были галлюцинации, я не мог даже отправиться на работу.

Тагир делится, что сначала врачи советовали принимать медикаменты им вместе с супругой, но после неприятных последствий, он это делать перестал. Лилия не останавливалась и, по наблюдениям мужа, пила таблетки часто и много:

— Все было по дозировке врача, но я переживал, что это много для нее. Она жаловалась, что у нее часто болит голова и ей плохо.

Дело рассматривают в Самарском областном суде Фото: Анастасия ЛЕСОВАЯ

По словам нашего собеседника, его жена была заботливой мамой. Во время заседания она тоже не оставила возлюбленного без внимания. Лилия выступала по видеосвязи из СИЗО Ульяновска и оттуда же призналась мужу в любви. Кроме того, Тагир добавляет, что женщина присылала ему письмо, где просит прощение и пишет, что все происходило как в страшном сне.

— За день до смерти Камилы она мелко-мелко нарезала чеснок, я спросил для чего это, она сказала, что для профилактики против вируса. Наша девочка немного приболела после того, как мы купили ей мороженое на днях. Я постоянно работал, с 9 утра до 9 вечера, жена отводила дочь в сад и следила за домом. Лилия после приема таблеток стала очень тревожной, однажды она проснулась вечером и попросила отвезти ее к маме, я спросил зачем, объяснил, что поедем днем, после чего она снова уснула. Я приехал домой, когда мне сообщили об убийстве, и увидел полицию, врачей. В день смерти дочери у нее был пустой взгляд, она будто смотрела сквозь меня. Я хочу, чтобы она пришла на могилу дочери, — признается Тагир.

Мужчина уверен, что именно таблетки привели к страшному исходу. Тагир надеется, что служители Фемиды учтут этот факт.

Защищает Лилию адвокат Иван Кузнецов. Он получил материалы по делу только 9 июля. Кузнецов делится, что еще не разобрался во всех нюансах и в позиции своей подзащитной, с которой только сегодня впервые увиделся.

Разбирательства продолжатся 2 августа. Лилию к этому времени должны перевезти в Самару. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

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