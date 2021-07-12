Тимбилдинг по-древнерусски и страусы на воле: где в Самаре провести выходные

На лугах фермы пасутся милые козлята, гости не упустили момент для фотосессии Фото: Анастасия ЛЕСОВАЯ

Квест для объединения

Новый этап проекта «Поехали» от Департамента туризма министерства культуры Самарской области привел гостей в Красноярский район. Оказалось, что именно здесь специализируются на поднятии командного духа – отдельно взятой семьи или целой организации. Журналисты и блогеры смогли испытать все на себе.

Турбаза «Ратибор» расположена в живописном месте района, около Буян-реки. Здесь есть уютные домики, детские площадки, смотровые вышки, самодельные качели – все выполнено в сельском эко-стиле. И возможность проверить прочность своей команды самыми настоящими «древнерусскими» методами. Помните, как в сказках посылают «туда незнамо куда»? В нынешнем мире это называется квест, и пройти его до конца сможет только команда, которая умеет распределять роли, а члены ее доверяют друг другу и умеют поддержать в сложный момент. Журналистам пришлось стрелять из рука, перебираться на тарзанке через пропасть, забираться на дерево по канатам, делать ключ из стали, разминировать поле, ловить рыбу острогой. К концу квеста не слишком знакомые между собой люди стали понимать друг друга гораздо лучше. А значит, все получилось.

- Наша база предназначена для дневного размещения добропорядочных граждан с целью их делового общения и культурного времяпрепровождения. В зависимости от программы пребывания, в холодное время года максимальное количество гостей – 250 человек; в тёплое – 700. База оборудована всем необходимым для проведения конференций, корпоративных праздников, творческих и активных программ, - рассказывают организаторы.

Турбаза «Ратибор» выделяется своей «лесной» атмосферой, которая производит впечатление на гостей Фото: Анастасия ЛЕСОВАЯ

К страусам бегом

Дальше дорога приводит команду пресс-тура на Страусиную ферму, которая находится в Кинельском районе. Здесь гостей встречает Ольга Должикова, которая проводит экскурсию по территории. Самым необычным было кормление страусят, хозяйка фермы предупредила нас, что кочан капусты нужно будет держать крепко, иначе страусы могут случайно ухватиться за пальцы рук.

На ферме журналистов и блогеров покормили, им приготовили даже омлет из страусиного яйца. Такое блюдо готовится около 1,5 часа, цена яйца за килограмм около 1200 рублей. Просторы фермы давали невероятное чувство свободы и легкости, хочется заглянуть в каждый уголочек, посидеть на каждой лужайке. На поле гуляют маленькие козлята, мы с радостью попоили их из детских бутылочек для кормления. Козлят было двое, белый и черный, гостей они приветствовали с лаской.

Страусы с восторгом ели из рук людей, а гости смеялись и получали эмоции от такой «кормежки» Фото: Анастасия ЛЕСОВАЯ

Ольга Должикова знакомит гостей с птицей Эму. Эту чудную красавицу прозвали Счастье, с ней Ольга была очень ласкова, она говорит, что Счастье считает, что она как будто бы человек. Эму выполняла абсолютно все просьбы своей «мамы-хозяйки», даже поела из рук гостей. Каждый захотел сфотографироваться с Счастьем, да она и не была против, покорно позировала и сидела рядом.

Такое путешествие в мир животных точно понравится детям – сюда можно приехать на весь день с семьей и получить удовольствие от погружения в мир природы.