Театр в церкви и в амбаре: рассказываем самые интересные факты о самарских храмах Мельпомены

Вот так сейчас выглядит тот самый театр в русском стиле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара - город театральный. Сегодня у нас работает больше 10 театральных площадок. А ведь когда-то все начиналось со сцены и артистов в амбаре. Вместе с Еленой Мысовой, завотделом культурно-образовательных программ музея Алабина, автором музейных пешеходных экскурсий по Самаре вспомнили самые интересные факты о самарских театрах.

Как выглядел первый профессиональный театр Самары?

«Что за центр губернии без театра?» – решили власти региона и начали менять ситуацию, преображая наш город. Как это случилось?

В 1851 году Самара превратилась из уездного в губернский город. И это политическое событие отразилось на культурной жизни. Жители Самары захотели столичных развлечений, в числе которых оказался - театр.

Первый профессиональный театр расположился в доме купца Лебедева. Территориально - вблизи современного шестого причала. Через 3 года здание сгорело.

На новый театр средства собирали среди дворян.

«Снаружи губернский театр был … крайне невзрачен… Маленький (всего 6 рядов кресел и три невысоких яруса), деревянный, входной стороною он глядел на Волгу, а с остальных – показывал свои ребра из плохих, кое-где перерубленных бревен обильно унавоженной от привоза хлеба Полицейской площади. Подъезда или крытого крыльца у храма муз не было… Здание вначале не имело даже уборных… Как говорят, было переделано из старого хлебного амбара… Но самарцы гордились им… В этом-то театре и кипела на протяжении 13 лет пестрая сценическая жизнь», - описание театра А.А. Смирнова.

Как строился первый драмтеатр Самары. Фото: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=22502990

Театр в “Русском стиле” это когда “Дорого - богато”?

Интерес к театру стал расти. Желающих посетить спектакли стало больше. Ветхое здание уже не устраивало ценителей искусства. И через 30 лет после появления первого театра самарская дума решила снести старое здание и построить новое. Театр решили строить в “русском стиле”. Вышло во всех смыслах “дорого, богато”, и вот почему....

Исполнителем проекта выбрали зодчего Михаила Николаевича Чичагова. Выдали сумму на строительство театра 85000 рублей. Надеялись уложиться в “весьма выполнимую смету”. Однако к моменту открытия дума израсходовала из городского бюджета свыше 160000 рублей!

“Как-никак, а театр вышел хорошенький, очень красивый, и можно смело сказать, что Самара счастлива своим театром, гордится им, любуется им, даже чванится и нисколько не жалеет затраченной суммы” – “Письмо из Самары”, опубликованное 18 октября 1888 года в “Саратовском листке”.

Почему скверы и площадь театра оперы и балета такие масштабные?

Каждый в Самаре знает, что здание театр оперы и балета стоит на самой большой площади в Европе. С чем это связано и почему выбрано именно это место?

До революции в этой локации размещался кафедральный соборный храм – главный во всей губернии. Он был самым большим в области и в нем находилась усыпальница самарских епископов. Площадь, прилегающая к храму, соответственно называлась Соборной.

Сам храм взорвали после Октябрьской революции. Местные жители растащили кирпичи на строительство новых домов. Как говорится, “ничего святого”. Такая практика известна и в других странах.

Фундамент разрушенной церкви находился примерно в центре площади.

Площадь Куйбышева - последняя точка на карте перемещений театра. До этого театр оперы и балеты кочевал по многим зданиям в Самаре.

О церквях и театрах

Костел – одна из архитектурных достопримечательностей Самары. Его полное название – храм Пресвятого Сердца Иисуса Римско-католической церкви. Здание в неоготическом стиле было построено в 1906 году. По декретам 1917-18 гг. церковь была отделена от государства. К 1930 году имущество было национализировано. В советские времена существовала практика использовать здания церквей под различные нужды. В каких-то устраивали продуктовые склады и стойбища для животных. В таких случаях здание приходило в упадок..

Свято место пусто не бывает. Пространство костела заполнило другое содержание. Благодаря вместительности и функциональности храмового зала, его быстро переоборудовали в концертный зал, где разместился театр малых форм, проработавший до 1934 года. Также в здании католического костела в 1930-х гг. находились театральный техникум, кинотеатр, клуб строителей.

Чтобы было хорошо слышно - акустика. Чтобы было всем видно - умное планирование пространства. Чтобы помещение вмещало много людей - большие площади под застройку. Для каких зданий важен этот функционал?

Эти основы учитывают как при строительстве концертных залов, так и церквей с возможностью проведения службы.

Здание бывшей единоверческой церкви потихоньку преобразовалось в современный театр. Здесь разместился театр «Камерная сцена».

Вот так выглядело здание будущего театра "Олимп"

Конструктор – как было устроено здание предшественника филармонии?

Настоящим конструктором было здание театра-цирка “Олимп” - предшественник современной филармонии. Он был выстроен, как конструктор. Все было мобильное, быстрое. Когда приезжал цирк, то убиралась сцена. Собирали арену. И наоборот.

Остальные факты появления театров в Самаре можно узнать на пешеходных экскурсиях Музея имени Алабина.