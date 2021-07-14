«Ребенок не вылетел чудом»: в самарском парке у аттракциона-лодки во время работы оторвало колесо

Родители возмущены тем, что аттракцион сломался прямо во время работы Фото: СОЦСЕТИ

Отец останавливал качели своими руками

Скандальная ситуация разыгралась в самарском парке Гагарина. Там у аттракциона «Корсар» во время работы вылетело колесо управления и родителям ребенка, катавшегося на этих качелях, пришлось самим останавливать устройство, чтобы избежать страшных последствий.

Все произошло вечером в минувший понедельник, 12 июля. Супруги Литвиновы гуляли вместе со своей дочкой и решили развлечь ее на аттракционе в кафе «Три медведя». «Корсар» похож на качели лодку, он рассчитан на детей от четырех лет. Прямо перед девочкой на нем прокатились несколько человек, она на очереди была одна. Ребенка пристегнули, а аппарат привели в действие.

— Наш ребенок катается на всей скорости, в это время на всей скорости у аттракциона оторвало колесо-тормоз. Оно отлетело в сторону на три метра, — вспоминает в Instagram мама школьницы Наталья.

По словам Натальи Литвиновой, в результате случившегося лодка стала биться из стороны в сторону, стойки опоры раскачивались.

— Ребенок не вылетел чудом. Мы с мужем орали изо всех сил: «Держись! Держись крепко! Не отпускай!» Еще немного, и вся конструкция рухнула бы, — уверена мама.

Женщина уверяет, что сотрудники организации, предоставляющей эти услуги, не знали, что делать и ничего не предпринимали. Их дочка просто в одиночестве плакала на неконтролируемом аттракционе.

— Остановил аттракцион руками отец! Руки в кровь! Никто не планировал помочь! — заявляет Наталья.

Она добавляет, что «главные» по аттракционам сказали лишь, что такое со всеми бывает, вернули сто рублей и предложили еще раз прокатиться бесплатно. Сами же Литвиновы признаются, что после происшествия не спали всю ночь и думали о страшных вещах, которые могли случиться.

Проверка показала, что «Корсар» был в исправном состоянии

В администрации аттракцион-кафе «Три медведя», где развернулись эти события, на ситуацию уже отреагировали.

— Ежегодно мы проходим техническое освидетельствование аттракционов по всем требованиям Гостехнадзора. 6 июля 2021 года проводилось плановая оценка технического состояния аттракциона «Корсар» — сертифицированной организацией «ПромМаштест», на момент осмотра аттракциона экспортной организации — он находился в исправном состоянии. Корсар, как и все остальные аттракционы, перед началом работы проходит утреннюю ежедневную проверку выпускающим механиком в присутствии оператора, заявили они.

Что касается сложившейся ситуации, то, по словам представителей качелей, в процессе эксплуатации срезался болт, что повлекло за собой ситуацию с откреплением раскачивающего-тормозного колеса.

— Оператор аттракциона немедленно отключила питание аттракциона и по рации, вызвала механика и администратора. Качели остановили, — заявляют сотрудники «Трех медведей» на своей официальной странице в Instagram.

В подтверждении своих слов они опубликовали видео произошедшего. Кроме того, владельцы уверяют, что, если бы на месте не было инструктора, качели бы остановились под собственным весом, так как колесо только помогает их раскачивать и служит быстрым тормозом:

— Мы не отказываемся от ответственности и приносим извинения за доставленные неудобства от произошедшей ситуации, но данная ситуация была под контролем и полностью безопасна для жизни.

Тем не менее, в администрации города сообщили, что по поручению мэра Елены Лапушкиной проводится проверка аттракционов во всех парках города. Как стало известно «КП-Самара», к разбирательствам по ситуации в парке Гагарина подключилась и прокуратура. Какого-либо решения пока не принято.

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