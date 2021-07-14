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Общество14 июля 2021 11:50

Среди жертв есть даже дети: в Псковской области поисковики нашли массовое захоронение людей, убитых фашистами

На месте обнаружения останков сейчас ведутся масштабные работы, они могут протянуться на несколько километров
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Специалистам предстоят масштабные работы. ФОТО: Поисковая экспедиция "Долина"

Специалистам предстоят масштабные работы. ФОТО: Поисковая экспедиция "Долина"

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На большую братскую могилу наткнулись участники «Поисковой экспедиции «Долина» памяти Н.И. Орлова» из Великого Новгорода. Они обнаружили ее недалеко от деревни Борки Невельского района Псковской области.

— Вахту памяти в рамках федерального проекта «Без срока давности» мы там организовали в июне. Во время работ наткнулись на траншею и обнаружили это место захоронения. Но вахта заканчивалась, мы с другой области и тогда были вынуждены уехать, — рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды» пресс-секретарь организации Екатерина Беляева.

Поисковики из Великого Новгорода наткнулись на траншею с останками еще в июне

Поисковики из Великого Новгорода наткнулись на траншею с останками еще в июне

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

По информации чрезвычайной государственной комиссии, фиксирующей все расстрелы мирных жителей, в указанном районе от пуль фашистов погибли не менее восьми тысяч человек. Вероятно, значительную их часть и нашли активисты, уже вернувшиеся на место событий, где теперь продолжаются раскопки.

— В траншее, которую мы копаем, должно быть четыре тысячи погибших. Четыре тысячи — в другой, но мы пока ее не нашли, — отмечает Екатерина.

Останки передадут следователям

Останки передадут следователям

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На территории, где упокоились расстрелянные в годы Великой Отечественной войны, по воспоминаниям их современников был установлен специальный знак. Но он имел, скорее, формальное значение, ведь точного места захоронения не знал никто.

— Останки нашли только сейчас. И не факт, что здесь будут все убитые тогда. На месте велись строительные работы, одно время тут ставили распределительную станцию. Кого-то уже находили ранее во время этих процессов, — продолжает наша собеседница.

От «Долины» на месте раскопок сегодня трудятся 11 человек. Учитывая, какая значительная предстоит задача, им будут помогать коллеги и из других регионов. Уже откликнулись псковские и ленинградские поисковики.

Детский сандаль - одна из вещей, найденных на месте

Детский сандаль - одна из вещей, найденных на месте

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Картина не только масштабная, но и жуткая. Волонтерам попадаются даже детские кости. Как вспоминают местные, в 1941 году оккупанты свозили людей к старому карьеру, расстреливали и просто оставляли. Нынешние раскопки могут протянуться на несколько километров.

Останки всех найденных людей передадут в Следственный комитет. Правоохранители займутся установлением личностей погибших, проведением всех экспертиз и прочих следственных действий. Новые сведения приобщат к уже возбужденному головному делу по статье 357 УК РФ «Геноцид».

В Псковской области нашли массовое захоронение людей, расстрелянных фашистами

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