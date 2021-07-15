Минспорта Самарской области — об отстранении от Олимпиады пловца Александра Кудашева: «У него безупречная репутация»

Александр Кудашев в Токио должен выступать на дистанции в 200 метров баттерфляем

Самарский пловец Александр Кудашев, который входит в олимпийскую сборную страны и должен принимать участие в Олимпиаде в Токио, временно отстранен за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщают в международной федерации плавания (FINA).

Такое решение было принято на основании данных WADA (Всемирного антидопингового агентства), полученных из московской антидопинговой лаборатории.

Александру Кудашеву 25 лет, он является призером чемпионатов мира и Европы, а также победителем Универсиады. В Токио он должен был выступать на дистанции в 200 метров баттерфляем.

Во Всероссийской федерации плавания заявили, что собираются бороться за своих спортсменов и отстоять их право участия в Олимпийских играх.

Кудашев был одним из 13 спортсменов от Самарской области, которые готовятся к выступлению на Олимпиаде (ранее сообщалось о 14-ти, но теннисистка Дарья Касаткина отказалась от участия, сославшись на сложный график и желание сохранить физическую форму для дальнейших выступлений).

В региональном минспорте отметили, что Александр – «чистый» спортсмен с безупречной репутацией.

- Никогда прежде не было к нему каких-либо претензий. Надеемся, что все обвинения будут сняты и наш пловец примет участие в предстоящей Олимпиаде», - сказали «КП-Самара» в минспорте Самарской области.

Сам спортсмен от происходящего пребывает в шоке, но продолжает готовиться к олимпийским стартам. «Когда 13 июля я получил письмо о моем отстранении, это было большой неожиданностью, и оно повергло меня в шок. Буду бороться за свою невиновность и надеюсь выступить на Олимпиаде», - цитируют в ТАСС Кудашева, который отмечает, что никогда не принимал запрещенных препаратов и выступает против их употребления.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Летние игры должны были пройти в прошлом году, однако, из-за пандемии их перенесли этот год. Из-за действующих в Японии ограничений игры пройдут без иностранных болельщиков.