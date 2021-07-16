Что известно о дочери бывшего мэра Самары Виктора Тархова, которую задержали за вымогательство

Фото Людмилы Тарховой в открытом доступе найти еще сложнее, чем информацию о ней. Фото: Александр ГЛУЗ

На днях дочь бывшего мэра Самары Людмилу Тархову задержали по подозрению в вымогательстве 200 млн. руб. Журналисты "КП-Самара" разбирались, что о ней известно и пришли к выводу, что личность эта не самая публичная.

Многочисленные источники сообщают, что некогда она была замужем за криминальным авторитетом Сергеем Логиновым по кличке Лорд и расторгла с ним брак к моменту победы отца на выборах. Но другую информацию о ней оказалось найти непросто.

Открытые источники сообщают, что Тархова на протяжении некоторого времени была директором ООО “Самара ВВВ - Авиа”. Роль руководителя этой компании, производившей летательные аппараты, перешла ей от отца, Виктора Тархова. Предприятие располагалось в Смышляевке и собирало двухместные легкомоторные самолеты “Элитар” и “Элитар-Сигма”. Обанкротилось “Самара ВВВ - Авиа” в августе 2015-го.

Тархова числилась одним из учредителей ООО “Инверсионес”, зарегистрированного осенью 2011 и ликвидированного через три года. Компания занималась капиталовложениями в собственность. С 3 октября 2012 Людмила Тархова была учредителем и директором ООО “Авизо”, осуществлявшего деятельность в области права. Оно было ликвидировано 26 ноября 2019 года.

В 2016-м Людмила Тархова уже попадала в новостные ленты в связи с историей, развернувшейся вокруг квартиры ее дочери Екатерины. Тогда Тархова-старшая временно “продала” квартиру площадью в 130 кв. м. за 990 тыс. руб. Владимиру Тюрину, у которого взяла взаймы 7 млн. руб. Фактически недвижимость была оставлена в залог. Когда же долг (судя по всему, с процентами) не был возвращен, последовали судебные разбирательства, в результате которых Тарховы остались без квартиры. Причем, ее рыночная стоимость составляла примерно 15 млн. руб. Если верить этому блогу, несчастья, связанные с тем эпизодом, продолжались еще долго.

На момент написания материала остается неизвестным, какую статью вменяют Людмиле Тарховой. Имя предполагаемой жертвы также официально не названо. Разбирательства продолжаются.

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По предварительным данным, ее подозревают в вымогательстве (подробности)