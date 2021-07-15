В Самарской области вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для групп риска

В Самарской области ряд категорий населения будут прививать обязательно

Глава Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова подписала постановление, обязывающее обеспечить вакцинацию определенных групп населения на территории региона до сентября. Требование действует для нескольких категорий граждан. В своем постановлении Светлана Архипова заявила, что это вызвано ростом заболеваемости за неделю на 30,5%.Причем чаще стали болеть неработающие граждане, заболевают те, кто посещает общественные места, парки, рестораны, пользуются общественным транспортом. Ситуацию в регионе руководитель ведомства назвала неблагополучной.

Кто должен обязательно сделать прививку?

Обязательно сделать прививки должны работники образовательных учреждений, медицинских организаций, социальной сферы и сферы обслуживания. Речь идет о таксистах, сотрудниках общепита, общественного транспорта, клиентских подразделений финансовых организаций, почтовых отделений, театров, кино, концертных залов, а также любых организаций, предоставляющих бытовые услуги.

Также обязаны вакцинироваться государственные служащие , муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления.

Обеспечивают исполнение постановления руководители предприятий.

Кто из этих категорий может не делать прививку от коронавируса?

Требования Постановления не распространяются на тех, у кого есть противопоказания к профилактической прививку от COVID-19, прописанные в рекомендациях и письмах Минздрава.

Руководители предприятий, которые перечислены в Постановлении, должны провести вакцинацию сотрудников до 7 августа первым компонентом, до 1 сентября - вторым компонентом. Привиты должны быть не менее 60% всех сотрудников. За неисполнение требования они будут нести личную ответственность.

В том же постановлении говорится, что министерство здравоохранения должно обеспечить достаточное количество вакцины, наличие прививочных бригад. А до 23 июля должен быть готов план вакцинации против коронавируса требуемых категорий.

Вопросы профилактики новой коронавирусной инфекции будут включены в программу гигиенического обучения сотрудников предприятий общепита.

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