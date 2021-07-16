Результаты ЕГЭ-2021: математику самарские выпускники знают хуже, чем обществознание

В этом году ЕГЭ в Самарской области сдавали более 15,5 тысяч человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Математику самарские выпускники знают хуже, чем обществознание. О результатах сдачи ЕГЭ в регионе в пресс-центре «КП-Самара» рассказал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

Сдавали китайский и испанский языки

В этом году ЕГЭ в Самарской области сдавали более 15,5 тысяч человек. Иизвестна четверка самых популярных среди выпускников предметов. На первом месте оказался русский язык - что неудивительно, ведь он требуется для поступления в любой из вузов. На втором месте - математика на профильном уровне. Третью строчку по популярности заняло обществознание, четвертую - физика. Причем в Самарской области ЕГЭ по физике выбрали 31% выпускников, в то время как по России - всего 22%. Самыми редкими предметами стали китайский и испанский язык - например, экзамен по испанскому выбрал всего один выпускник.

Нововведением этого года стала сдача ЕГЭ по информатике не «на бумаге», а непосредственно на компьютере. Такой экзамен в этом году сдали 1193 самарца.

О результатах ЕГЭ рассказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян Фото: Ольга НОВИКОВА

Выше среднероссийских показателей

Виктор Акопьян заявил, что в этом году результаты ЕГЭ в Самарской области в целом выше среднероссийских показателей.

- Средний балл по русскому языку составил 72,7 балла, по математике - 57.9 балла, - рассказал министр. - Обществознание самарские выпускники в среднем знают на 60,6 баллов, а физику - на 55,9 баллов.

Самые высокие баллы по ЕГЭ самарские выпускники получили по французскому языку, самые низкие - по испанскому. Правда, озвучивать конкретный средний балл по этим предметам министр отказался.

- Такова позиция Рособрнадзора и федерального министерства образования, - пояснил он. - Мы не сравниваем школы и предметы между собой по среднему баллу ЕГЭ.

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество стобалльников - если в 2020 году в регионе было 126 таких ребят, то в 2021-м - уже 179 человек. Причем самих стобалльных результатов - 192.

- 11 выпускников набрали 100 баллов по двум предметам, некоторые из них по третьему предмету получили 99 баллов, - рассказал Виктор Акопьян. - А выпускник Самарского международного аэрокосмического лицея Артем Агарков стал единственным самарцем, набравшим сто баллов по трем предметам.

Число тех, кто не смог сдать ЕГЭ в регионе невелико - например, по русскому языку оно составило 0,01%. В этом году во время сдачи Единого госэкзамена в Самарской области было зафиксировано 12 нарушений - выпускники пытались использовать телефоны и шпаргалки. Теперь нарушители смогут пересдать ЕГЭ только в следующем году.

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