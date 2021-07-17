Связали цепью и угрожали убийством: похитители самарского бизнесмена украли его подругу

Двое обвиняемых находятся под стражей, третий - под домашним арестом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские правоохранители разбираются в обстоятельствах остросюжетного преступления. 47-летний бизнесмен Игорь Миронов, проживающий в поселке Управленческий, весной этого года стал жертвой похищения. Как установили оперативник на днях, подобной участи удостоилась и его 36-летняя знакомая Юлия А.

Миронов, ранее судимый за незаконную поставку на учет иностранных граждан, числится директором лизинговой компании «Сервис Торг» и фирм «Строй формат», специализирующейся на продаже мяса. В полицию обратился 31 марта и заявил, что 24 числа днем к нему домой ворвались трое — 28-летний Николай К., 23-летний Гога К. и 38-летний Евгений Б. — скрутили его и увезли в офси на другом конце города — на улице Мориса Тореза. Игорь сообщил, что там его держали два дня, после чего он все-таки сумел сбежать. К стражам порядка потерпевший решил обратиться, потому что боялся за свою жизнь и устал прятаться от преступников.

— В ходе опроса заявитель объяснил, что эти люди ему знакомы. В июне 2020 года они предложили ему за 10 тысяч рублей стать директором компании «Сервис Торг» , — рассказывает «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией. — После, по словам Миронова, они к нему подъезжали периодически, просили подписать какие-то документы, но ничего не платили. В марте 2021 ему снова позвонили, требовали что-то подписать, но в этот раз он отказался.

После обращения Игоря в ОБОП, сотрудники уголовного розыска решили провести оперативный эксперимент. И факт похищения был зафиксирован. Миронов находился возле супермаркета «Пятерочка», когда туда подъехал БМВ с «понтовым» номером. Мужчину затолкали в салон иномарки и увезли. Злодеи требовали, чтобы предприниматель подписал документы о ликвидации «Сервис Торга». Он это сделал, но уже позже - и по собственному желанию.

Игорь Миронов устал бояться за свою жизни и в конце марта обратился в полицию Фото: Соцсети

Подозреваемых поймали в самом центре Самары. Операцию по их задержанию силовики провели на парковке «Макдональдса» на Полевой. По факту похищения 27 мая следователи возбудили уголовное дело.

Фигурантам предъявили обвинения, а 15 июля в их деле появился еще один эпизод. Как оказалось, досталось не только Миронову.

— Бизнесмен также дал показания, что 31 марта в два часа дня эти трое обвиняемых связали металлической цепью руки его знакомой Юлии, посадили ее все в тот же БМВ, принадлежащий Гоге К., и стали возить по пригородным поселкам, угрожая расправой и требуя сказать, где находится Миронов, — делятся сыщики.

Женщину мучили несколько часов. После этого ее отпустили. В ходе проверки сведения подтвердились, 15 июля в СК возбудили еще одно дело по статье 126 УК РФ.

Сейчас Николай К. находится под домашним арестом. Гога и Евгений, ранее попадавшийся на незаконном обороте наркотиков, взяты под стражу. Расследование продолжается. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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