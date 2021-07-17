«Русский Лукаку» о переходе в «Крылья Советов»: буду всего себя оставлять на поле, чтобы принести команде пользу

Герман Онугха намерен оправдать ожидания руководства "Крыльев Советов" Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

«Крылья Советов» на минувшей неделе объявили об аренде Германа Онугхи. Нападающий, которого называют «Русский Лукаку», дал интервью клубному телевидению и рассказал об ожиданиях от игры за новую команду, датском опыте, Сергей Корниленко и не только.

О «Крыльях»

— «Крылья Советов» ассоциируются у меня с большой командой, у которой большая история. Я с детства смотрел Премьер-лигу, и эта команда была на виду. Большая честь перейти сюда. Буду всего себя оставлять на поле и за полем, чтобы принести команде пользу и забивать голы.

О сборах с «КС»

— Я был на сборах всего 8-9 дней. Пытался максимально быстро набрать форму, общался с тренерами, делал дополнительные упражнения, чтобы максимально быстро набрать форму и подвести себя к сезону. В команде приняли нормально, хороший коллектив. Общаемся, стараюсь адаптироваться. Ребята все друг друга знают — это очень важно. Будем дальше общаться, узнавать друг друга лучше.

О футболе «Крыльев» при Игоре Осинькине

— Стараюсь подходить к тренеру, спрашиваю, что он требует от нападающего. Смотрел обзоры игр «Крыльев», финальный матч Кубка с «Локомотивом». Стараюсь максимально быстро понять, что тренер хочет от команды и от моей позиции. Мне нравится этот футбол, он близок к краснодарскому. Меньше длинных передач, много короткого и среднего паса. Это всегда хорошо смотрится и всегда хорошо работает. Если команда пропагандирует такой футбол — это круто и классно.

Об ожиданиях от сезона

— Сто процентов — это минимум остаться в Премьер-лиге. От самого себя ожидания — максимум принести пользу команде. Для этого все есть. Вообще, ожидания максимальные. Не люблю наперед загадывать. Может, за середину поборемся...Но лучше не загадывать. От игры к игре.

О Самаре

— Я только-только приехал. В Самаре еще не успел прогуляться. Два года играл в ФНЛ и ни разу не пересекался с «Крыльями Советов». В Самаре вообще первый раз, хотя жил рядом в Пензе. Может, вечером постараюсь выбраться. Говорят, тут и набережная красивая. Это все впереди. Я тут на год минимум, поэтому еще успею ознакомиться с городом.

Об игре в чемпионате Дании

— Датский футбол — силовой, мощный, интенсивный, где все больше основано на физике. Больше выносов, подборы, больше прострелов, навесов. В целом, чемпионат мне понравился. Это опыт, он мне необходим, я это знал и чувствовал. Сравнивать с Россией тяжело. В каких-то играх было сложнее, в каких-то — проще. Это опыт, какой бы он ни был. Я не могу назвать его плохим, но и каким-то супер хорошим не могу назвать. Я многое вынес оттуда. Там ного разных людей, национальностей. Это коннект. Общаешься с разными людьми. Что-то берешь от них, что-то даешь от себя.

Об успехе сборной Дании на Евро-2020

— Он не стал для меня неожиданностью. Там по-другому тренируются люди, сильная сборная. Меня спрашивали еще перед игрой молодежных сборных Дании и России, есть ли шансы у нашей сборной. Я понимал, что нет. Вижу, какая там молодежь, как они тренируются и как у нас. Не хочу сказать ничего плохого, но там как-то пересмотрели футбол. Там живут игрой. Я понимал, что это сильная сборная. И на Евро в матче России и Дании должно было произойти чудо, чтобы мы выиграли. Чуда не случилось, результат налицо.

О Сергее Корниленко

— Он один из тех, за кем я следил в Премьер-лиге. Я понимал, что я не маленький мальчик. Акцент у меня всегда падал на таких нападающих, как Корниленко, Кураньи, Дзюба. Я помню его голы, его игры. Смотрел его прощальный матч и гол. Как спортивный директор он пожелал мне удачи, сказал, что меня видят в команде, в меня верят. Приятно это слышать от руководства, я попытаюсь максимум сделать со своей стороны.

О том, помогают ли ему опыт в мини-футболе и боксе

Сто процентов они мне помогают. Думаю, что любое дело, которым ты занимаешься на протяжении жизни, может тебе помочь. Ото всюду можно взять что-то хорошее. От бокса, от мини-футбола, из фильма, истории другого человека можно что-то взять. Это точно помогает.

Пожелания для самарских болельщиков

— Что сказать самарским болельщикам? Наберитесь терпения. Сезон будет большой, будут и хорошие игры, и плохие. Приходите на каждую игру, поддерживайте нас, для футболистов это как манна небесная, это очень важно. Особенно — в свете последних событий, когда болельщиков не было. Это ощущали все. Это как семья, как единый коллектив. Город дышит, команда живет. Это очень важно, важно для игроков, они это чувствуют. Поэтому ждем на каждом матче, приходите, болейте, поддерживайте, а мы в свою очередь будем стараться радовать вас победными голами!

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