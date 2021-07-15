«Русский Лукаку» и новый Дзюба: чем хорош Герман Онугха, перешедший в «Крылья Советов»

Герман Онугха намерен через "Крылья Советов" пробиться в сборную России Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Заметили в мини-футболе

РПЛ стартует уже на следующей неделе, и участники турнира стараются как можно качественнее укрепиться перед началом чемпионата. Не остаются в стороне и «Крылья Советов», вернувшиеся в элиту из ФНЛ. Накануне они объявили о соглашении с новым нападающим — Германом Онугхой. «КП-Самара» рассказывает, чем примечателен этот футболист, и почему его можно ждать в сборной России даже не смотря на африканские корни.

Герман родился в Москве, 6 июля 2021 года ему исполнилось 25 лет. Родители спортсмена учились в ВУЗе, его отец приехал в столицу из Нигерии, а дальнейшем жил в Нидерландах и на Украине. Мальчик уехал с мамой в Пензу, где и начинал свои первые шаги в главной игре с мячом.

В Краснодаре Онугха по большей части выступал за вторую команду Фото: с сайта ФК "Краснодар".

С 16 лет Онугха выступал в мини-футбольной команде «Атмис», и именно там фактурного паренька заметили в пензенском «Зените». За них Герман в 20 лет дебютировал в ПФЛ, за 11 матчей он отличился дважды.

Следующим шагом в карьере Германа стал «Волгарь» из Астрахани, выступающий в ФНЛ. Там статистика тоже не самая внушительная — 3 гола в 10 встречах. Действовал форвард ярко, первый мяч забил ударом через себя и даже получил прозвище «русский Лукаку». Манера игры и мимолетные внешние сходства, габариты — 190 см рост и 85 кг вес, техника — все это дало о себе знать. Талантливый футболист относился к таким сравнениями спокойно, а вскоре заслуженно привлек внимание скаутов «Краснодара».

«Я могу не хуже Дзюбы»

В стан «быков» Герман перебрался в июле 2018-го, правда, на поле выходил по большому не за главную, а за вторую команду — все в той же Футбольной национальной лиге. На его счету 20 результативных ударов в 60 поединках.

Футболист в последнее время постоянно в арендах, но его это не смущает Фото: Инстаграм

В основе молодой человек не закрепился. Впервые в РПЛ он появился 5 июля 2020 года в игре с питерским «Зенитом», заменив на 82 минуте Маркуса Берга. Результативными действиями не отметился, но было понятно, что на скамейке запасных и в низшем дивизионе Герману тесно, он этот уровень перерос.

В августе 2020 года Онугха ушел в аренду в «Тамбов» и получил достаточно игрового времени в Премьер-лиге. Воспользовался «русский Лукаку» им сполна — забивал почти в каждом втором матче, у него 6 мячей в 13 играх. 4 раза гола в РПЛ, еще 2 — в Кубке России.

Впрочем, к середине сезона у горожан начались проблемы, сегодня они уже в «небесной лиге», а Герман Онугха 1 февраля 2021 года уехал в Данию. Его арендовал клуб «Вайле». Там новичок выдал самый настоящий перфоманс.

Хет-трик в Дании - один из самых ярких моментов в карьере нападающего

30 апреля 2021 года клуб Германа горел 0-3 в выездном матче 28-го тура чемпионата против «Хорсенс». Онугха вышел на поле на 51-минуте и перевернул ход поединка. Он сделал «идеальный» хет-трик, забив головой, левой и правой ногами, и сравняв счет. После этого за датчан форвард отличился еще дважды, и руководство датчан решило его выкупить. Цена вопроса составила 600 тысяч евро.

Сам герой не скромничал и достаточно уверенно заявлял о своих амбициях. В недавнем интервью «Чемпионату» Онугха признался, что нацелен на сборную России и скоро туда попадет.

Онугха - не только хороший спортсмен, но и стиляга Фото: Инстаграм

— Год-полтора и я там буду. 100 процентов. Я смотрю на статистику того же Заболотного, того же Соболева, которые забили десять и девять. Да даже на Дзюбу. Я могу не хуже. Да, сейчас Дзюба самый сильный нападающий. Он находится в хороших и привычных условиях, где он лидер и капитан. На него играют. Потом идет Соболев, потом Заболотный. Но скоро Онугха ворвется в это трио», — заявил форвард.

Идеальное подписание для «Крыльев»

Возможно, возвращение в родную страну поможет бомбардиру в достижении его цели. Трансфер в «Крылья» нельзя назвать неожиданным — с ними Герман занимался уже на сборах в Сербию. Спортивный директор «КС» Сергей Корниленко, сам немало забивавший за волжан, уверен, что сделка отличная. Он дал Онугхе весьма однозначную характеристику:

— Мы искали мощного форварда, способного бороться и забивать. Считаем, что Герман идеально соответствует этому описанию — причем отдельно стоит отметить, что габаритные нападающие с российским паспортом — настоящий дефицит. Переговоры прошли успешно, Онугха присоединился к нашей команде и уже влился в коллектив. Это трудолюбивый и талантливый игрок, искренне любящий свое дело. Надеемся, что он поможет «Крыльям» в новом сезоне РПЛ.

Сергей Корниленко уверен, что новый нападающий поможет "Крыльям" Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Нельзя забывать и тот факт, что летом «Крылья Советов» покинул Егор Голенков — игрок с похожими характеристиками. Местный воспитанник отправился в чешскую «Сигму». Усиление в линии атаке самарцам было необходимо и вариант они нашли подходящий.

Герман Онугха получил в «Крыльях» 20 номер. Его аренда рассчитана до конца сезона, но у зелено-бело-синих есть право выкупа. Воспользуются ли они им — зависит от футболиста. Но, учитывая его стремления, это вполне вероятное развитие событий.

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