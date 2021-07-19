Придут ли в Самару европейские ливни

Самарцы переживают, что в город придут такие же ливни как в Европе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Самарской области установилась очень жаркая погода, Приволжское УГМС объявило жёлтый уровень опасности. В ближайшие дни в регионе будет до +35 градусов, а также сохранится чрезвычайная пожароопасность лесов, посещение которых синоптики не рекомендуют.

Однако вслед за жарой обычно приходят и грозы. Особенно на фоне пониженного атмосферного давления. Середина июня оказалась дождливой и для Западной Европы – там прошли ливни исторической интенсивности, из-за чего вышли из берегов многие реки. Особенно пострадали районы на западе Германии.

Но, по мнению научного руководителя гидрометцентра Романа Вильфанда, жителям Самарской области бояться пока не стоит – Волга не может выйти из берегов так же, как Рейн.

- Когда обсуждаются такого рода явления – стоит учитывать конвекцию. Это перенос воздушных масс от остывающей поверхности в более высокие слои, при этом происходит конденсация и облакообразование. А когда происходит замена жаркого воздуха на более свежий – происходит усиление конвекции, которое приводит к опасным метеоявлениям. Сейчас мы прогнозируем в Поволжье грозовую деятельность, но ветер будет достигать скорости 15-20 м/с, а опасным может считаться ветер от 25 м/с, который уже может вырывать деревья и наносить большой вред, - рассказал «КП-Самара» Вильфанд.

К концу недели дожди принесут в Самарскую область долгожданное похолодание и температура воздуха достигнет отметки +24-26 градусов.