«Самара хороша»: как сейчас живет рэпер КАПА, и есть ли у него новые хиты

Александр Малец, он же КАПА, не выглядит как типичный рэпер, да и не является таковым. Фото: СОЦСЕТИ

Около десяти лет назад Александр Малец, известный под сценическим псевдонимом КАПА, написал вместе с Ваней-Картелем песню "Город" со словами “Самара хороша” — своеобразный гимн, признание в любви городу, где он состоялся как музыкант. С тех пор он в наших краях на особом счету. Сейчас КАПА, хоть и андеграундный артист, но известен по всей стране: в его группе ВКонтакте более 50 тыс. участников, а в сервисе Spotify его слушают ежемесячно больше восьми тысяч человек. У того же "Города" - полтора миллиона прослушиваний на YouTube.

В карьере Александра Мальца были взлеты и спады, но 2021-й год он, видимо, встретил в хорошей творческой форме. Новые треки КАПЫ в последнее время выходят не реже раза в месяц. В связи с этим “Комсомолка” задала несколько вопросов артисту и сложила из его ответов монолог, в котором рэпер (который себя рэпером, кстати, не называет) рассуждает о творчестве и о с Самаре.

Фрагмент обложки сингла "Демон внутри меня". Фото: СОЦСЕТИ

“Никаких альбомов я не делаю по той причине, что сейчас время быстрое. Популярный вариант - издавать синглы, этим и занимаюсь. Очень часто, фактически раз в месяц, выпускаю новые песни.

Перерывов в творчестве я не делал, может вам так показалось. Я все время пишу музыку, это и есть моя жизнь. У меня есть свой специфический жанр. Ни рэп, ни шансон, ни “клуб”. И на хип-хоп мне… (пофигу, - прим. автора). Говорить надо о музыке, а не о жанровости. Я — человек, не приверженный жанрам. Просто делаю музыку, которая мне приятна, и рад, что у меня все получается”.

“Мои слушатели - это не подростки, а люди, уже сформировавшиеся. Взрослые, адекватные, может быть со своими специфическими мыслями, но у них есть семья, дом, работа. Я уже не мальчик, соответственно и слушатель мой тоже”.

“Я много чего говорил и писал о Самаре только потому что здесь живу. Этнически я украинец, который родился в Нижнем Тагиле. Просто большую часть жизни провел в Самаре, но до того жил в Оренбурге, в Узбекистане, в Белоруссии, в Екатеринбурге. Мои треки могли быть написаны в любом другом городе. И для меня нет никакой необходимости подчеркивать, что я из Самары. Я не “городской” музыкант, я - российский. Мог бы и про Оренбург сочинить. Кстати, у меня есть песня про Воронеж, да и вообще много про какие города”.

“Да, в Самаре за последние годы изменилась инфраструктура и пришло новое поколение горожан. Это неизбежно, это нормально. Вперед, в будущее надо смотреть. И чем дальше, тем лучше. Будем идти как Ленин. “Смело, товарищи, в ногу!”

“На обложке моего сингла “Всем cалам” - не “Паниковский”, у памятника мое лицо. Настолько у меня огромное ЧСВ, видимо (смеется)! На самом деле монумент Славы, созданный в честь работников авиационной промышленности, - это один из символов Самары, поэтому я его использовал. Просто показал, из какого города “всем cалам” передаю”.

Фрагмент обложки сингла "Всем Салам" Фото: СОЦСЕТИ

“Я переезжал на некоторое время в Москву... Но теперь мы живем в цифровой век, и нет необходимости быть в столице. Студии приличные найдутся в любом городе. Нужный инструмент можно подобрать и заказать через интернет. Договоры, чтобы выпускать треки, легко заключать дистанционно, с помощью цифровой подписи. К тому же, я один работаю. Сам себе продюсер, музыкант, автор текстов, аранжировщик, записываю себя и близких на студии “Самара Град”. И получается замечательно”.

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