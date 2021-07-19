«Мы не бунтари»: самарские уличные гонщики рассказали об отношениях с полицией и звездных лихачах

Не все горожане в восторге от уличных гонщиков Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Свист тормозов, запах жженой резины и высокая скорость — вещи, без которых некоторые не представляют своей жизни. Когда на город опускается ночь — они включают свои ксеноновые фары и гонят вперед навстречу адреналину. В их лексиконе нет фразы «слишком быстро». Все это объединяет стритрейсеров.

Еще с конца 90-х — начала 00-х уличные гонки популярны среди молодежи России. В 2002-2006 годах даже стали происходить официальные легальные заезды дрэг-рэйсеров. В 2008 вышел фильм «Стритрейсеры» про этих «рыцарей» ночных дорог, но он не снискал особой славы. Случались и громкие скандалы в этой сфере, такие как дело Мары Багдасарян.

В Самаре по ночным улицам давно гоняет молодежь. Зачастую делают они это дерзко, нарушая правила дорожного движения и впоследствии, что логично, имея проблемы с сотрудниками правопорядка. Одними из ярких представителей самарского автоандеграунда является Buyno Club.63.

Самарские стритрейсеры часто организовывают различные акции Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В этом году они уже отметились заметной акцией «Барьер скорости». После серии страшных ДТП, в которых погибли молодые парни и девушки, ребята организовались в общем чате и проехались колонной по Московскому шоссе, не превышая скорости 40 км/ч. Их целью было привлечение внимания к ситуации на дорогах региона. В результате акции на Московском шоссе образовался затор. На некоторых участников акции сотрудники ДПС выписали административные протоколы.

Но помимо социально значимых акций ребята проводят и мероприятия другого рода. В официальной группе «Вконтакте» они регулярно выкладывают видео со своих собраний, или как они сами называют это сходок. В различных видео и фото запечатлены парные гонки, массовые заезды, вечеринки на больших парковках торговых центров. И также регулярно в их группе появляются фото-видеофиксации нарушений участниками BuynoClub правил дорожного движения и то, как их ловят сотрудники полиции.

«КП-Самара» решила разобраться — кто же они, эти ночные гонщики? Нарушители или новые герои, которые нужны этому городу? На вопросы ответил официальный представитель BuynoClub Павел Волжанин.

Как появилась идея создать BuynoClub и как это произошло? Когда была первая встреча?

— Мы захотели создать что-то новое в Самаре, интересное для молодежи, чтобы добиться масштабов самого большого автоклуба в городе, дабы создать отдельную ячейку общества. Произошло это крайне легко, многие были заинтересованы данным движением, что и дало нам старт. Первая встреча у нас была 14 марта 2020 года, приехало около 40 машин. Честно, даже не ожидали такого количества.

Уличным гонщикам хочется наладить отношения с горожанами Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В 2006 вышел российский фильм «Стритрейсеры» на волне популярности этого движения. Есть что-то общее с современной действительностью?

— Фильм, конечно же, смотрели многие. Но наше движение к подобному никак не относится. Да, слухи ходят о нас, как и хорошие, так и плохие — мол «гоняют лихачи безбашенные». Но такого по факту нет — у нас другие интересы и морали. А если и хочется полихачить, то в специально отведенных для этого местах.

К слову, о безбашенных лихачах — в последнее время достаточно много громких автоскандалов: Михаил Ефремов, Эдвард Билл, Гусейн Гасанов, Элджей. Все они либо ездили в пьяном виде и откупались, либо лихачили и откупались, но в итоге лишились прав, а некоторые и свободы. Среди стритрейсеров была Мара Багдасарян, о которой узнала вся Россия. Как вы относитесь к такой «популяризации» уличных гонок?

— К знаменитостям с огромными возможностями и безответственностью мы относимся крайне негативно. Каждые подобные гнилые действия с их стороны мы обсуждаем и всячески критикуем. Это самая натуральная гниль, которая смотрит на всех с высока с мыслями «я тут главный», поэтому это так и происходит.

ДТП зачастую - следствие "понтов" Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В то же время вы и сами любите полихачить. В своем сообществе вы пишете, что «не пропагандируете агрессивное вождение на дорогах общего пользования». Однако в ваших роликах участники движения позволяют себе и езду задом наперед, и вихляние в потоке автомобилей, а также будто бы гордятся и хвалятся, когда попадают в ДТП. Это подходит под идеи, которые транслирует клуб?

— Самая больная тема — это наши ролики. Если и происходила безбашенная езда, то, повторюсь, в отведенных местах, подальше от дорог общего пользования. Да, у нас есть молодые и горячие, которых мы пресекаем. А когда надо — «бьем кнутом». Но мы все были такими и каждый по-своему в таком возрасте творил дичь. Подобные моменты не являются пропагандой, это всего лишь ролик, показуха и выдирание моментов со сходки. Когда мы делали акцию «Барьер скорости» — в нашем потоке были шальные. Некоторые были наказаны, вплоть до ухода из клуба. А видео — это как у любого блогера, чисто показуха и замануха, чтоб зритель заинтересовался, а аварии — последствия. И какая здесь может быть гордость? Мы, наоборот, зрителю даем понять, к чему может это все привести.

Кстати, про «Барьер скорости» — планируются ли подобные акции в будущем? Что бы вы хотели донести до других автомобилистов, и на какие проблемы еще обратили бы внимание?

— Подобные акции, думаю, будут — все красиво получилось. Мы не хотим как-то мешать всем, мы все в одной лодке, наоборот хотим быть ближе к людям. Вопреки сложившемуся мнению, мы не какие-то бунтари, мы всего лишь дружелюбная ячейка общества. Все в задумках, все в будущем, всему нужно время.

Складывается ощущение, что дружелюбны вы не ко всем. В постах в вашей группе прослеживается отрицательное отношение к сотрудникам полиции, а в частности и ДПС. Чем они вам так не угодили?

— Да нет у нас отрицательного отношения к ним, все люди и это всего лишь работа-служба. Понятное дело, гниль есть везде, но ненавидеть их — у нас такого нет. Это, скорее всего, два взаимодействия — если тачки, значит и менты, одно другим дополняет. У меня если и было, то с первой машиной. Ничего лишнего в ней не было, красивая «четырка», даже тонировки не было. Но была конкретным магнитом доблестных «палок». Какая-то часть сотрудников ДПС не охраняют, они чаще охотятся. Тоже понять можно — зарплата их не соответствует с проделанными работами. Общался лично и неоднократно с сотрудниками, кто шел на контакт. Не все у них сладко. Это уже, скорее всего, клеймо на этой службе, причем с самых давних времен.

Стритрейсеры уверены, что проблемы с полицией не всегда объективные Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Вы регулярно проводите свои встречи. Вы проводите время вместе, в том числе устраиваете и заезды на скорость. Нет ли в планах проведения мероприятий совместно с администрацией города, или независимыми спонсорами? Так сказать, выйти из андеграунда.

— На это как раз цели есть, но в далеком-далеком будущем. Будем стараться. Но очень хочется что-то сделать полезное и приятное для всех автолюбителей, чтобы было интересно и могли разбавить скуку в любом возрасте. И чтобы показать, что мы не злодеи. Это у нас в больших планах, поэтому рассказывать не будем. Но будет все красиво и грандиозно. Как говорится, «все будет, но не сразу, сахар на дне»!

Что бы вы могли посоветовать молодым автомобилистам?

— Ответственности, чего в большинстве случаях очень мало. Относитесь к другим водителям с уважением, чего тоже очень мало. Мы должны беречь друг друга, ведь в наших руках, за рулем — не только наши судьбы, но судьбы других людей, и маленьких человечков с великим будущем. Не садитесь за руль злыми и уж тем более в алкогольном опьянении — наше будущее зависит от друг друга.