Принят закон о студотрядах в Самарской области, предложенный кандидатом в Госдуму от партии «Новые люди»

Максим Гнатюк, автор законопроекта о возрождении студенческих отрядов в Самарской области

Это законопроект «с историей», своего часа он ожидал три года. Теперь бойцы студенческих отрядов в Самарской области смогут бесплатно проходить курсы повышения квалификации и получить дополнительную специальность, а значит, найти работу станет проще.

Хочешь крась, а хочешь — строй

Закон о государственной поддержке студенческих отрядов в Самарской области разработан еще в 2018 году. Его автором стал Максим Гнатюк, который возглавлял местный Молодежный Парламент. Максим возродил движение студотрядов в Самаре и хотел, чтобы получали хорошую практику и опыт, который поможет при трудоустройстве. Законопроект обсудили в Губдуме, положительно оценили, но сразу не приняли на тот момент в бюджете не нашлось средств на его реализацию.

Спустя три года документ обрёл второе дыхание и был принят депутатами. Теперь студенческие отряды области получат финансовую поддержку. Их бойцы смогут бесплатно учиться по дополнительным профессиональным программам. Уже в этом году около 620 человек получат образование по специальностям маляра, штукатура, проводника, вожатого, официанта и многим другим. Выбор сфер деятельности у студентов огромный.

Максим Гнатюк выступает на заседании Молодежного парламента

Из областного бюджета компенсируют затраты на дорогу до места работы и участие наших ребят во всероссийских мероприятиях студенческих отрядов. В Самаре появится ресурсный центр, который будет помогать вузам в создании собственных отрядов и трудоустройстве ребят.

«Я рад, что наш законопроект принят и будет работать на благо молодежи нашей области, — говорит Максим Гнатюк. У нас уже есть 62 отряда в 10 вузах, в них состоит более 2,5 тыс. человек, и конкретные меры поддержки необходимы».

Новому времени новые решения

На достигнутом Максим Гнатюк останавливаться не собирается. 12 июля его назначили первым проректором СамГУПС. На его плечи легла ответственность за 11 филиалов вуза, в которых обучается 28 тыс. студентов. О проблемах и стремлениях молодых специалистов Максим Гнатюк знает все. Вместе с коллегами по партии «Новые люди» он разрабатывает законопроекты, которые перевернут устоявшиеся в нашей стране представления о молодежной политике.

Молодым общественникам начнут выдавать гранты на решение проблем

Инициатива «Первая работа» позволит создать тысячи новых рабочих мест для выпускников за счет налоговых льгот для работодателей. «Первое жилье» предполагает выдачу льготных ипотечных кредитов для молодежи под 2% годовых с минимальным первоначальным взносом. Для людей, пробующих себя в предпринимательстве, предлагают снизить налоги. Самозанятые, например, 2 года смогут отдавать в казну всего 1% от дохода.

«Первая политика» поможет активным студентам сделать шаг в серьезную политику. Для этого предлагается ежегодно избирать председателей студсоветов, которые будут участвовать в совещаниях у ректоров и приглашаться на заседания региональных заксобраний. Молодым общественникам будут выдавать гранты на решение социальных проблем в родных городах и селах.

Максим Гнатюк

«Новому времени, новым людям нужны новые компетенции и новые условия жизни, — считает Гнатюк. Пора пересмотреть систему образования и работы с молодежью. Пока что партии, находящиеся у власти, ведут нас в прошлое. Спасибо им за сохранение страны в лихие 90-е и кризисные 2000-е, но теперь хочется двигаться дальше в будущее и развиваться. «Новые люди» — это партия будущего, поэтому я с ней».